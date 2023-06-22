شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور التيك توكر الألماني نويل روبنسون فى البرومو الرسمي لفيلم "تاج".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسني البرومو التشويقي الرسمي لفيلمه الجديد "تاج"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة في موسم عيد الأضحى، وشهد البرومو ظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وأدائه رقصته الشهيرة برفقة تامر حسني.

وسيطرت الكوميديا بشكل كبير على البرومو، إذ تدور الأحداث حول تامر حسني الذي يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته في مساعدة الناس، ولكن تلك القوة توقعه في عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية.

فيلم "تاج" بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

وقدم تامر حسني آخر أعماله بالسينما، بفيلم "بحبك" الذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى 2022، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرين.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبد الوهاب.