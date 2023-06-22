شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 6 أفلام وثائقية قصيرة وطويلة بمهرجان چربة للسينما العربية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض اليوم ضمن برنامج أفلام مهرجان چربة للسينما العربية في دورته الثانية 6 أفلام وثائقية قصيرة وطويلة هي : فيلم (نقطة عمياء) للمخرج لطفي عاشور، تونس، وفيلم (أبو بشير) للمخرج هادي سيد من السعودية ، وفيلم(Ô Artiste !)، للمخرج محمد المغراوي، تونس، وفيلم (متلازمة تونس) للمخرج هيثم سكوحي، تونس، وفيلم (الترمبون الذي أنقذني) للمخرج أنس صلاح الدين، مصر، ويعرض فيلم (بعيدًا عن النيل) للمخرح شريف القشطة من مصر.

ويشهد المهرجان مناقشة عدة محاور منها : ندوة الإنتاج السينمائي العربي المشترك الواقع وآفاق المستقبل، ويطرح خلال الندوة الكثير من التساؤلات منها: لماذا نحتاج إلى الإنتاج السينمائي المشترك؟ بمعنى آخر؛ ما أهمية تلك التجربة ومردودها؟، وما العقبات والتحديات.. في الانتاج المشترك؟ وكيف نُسهل عملية الإنتاج المشترك ونذلل العقبات التي تُعطله؟، وما هو الفارق بين الانتاج المشترك والتمويل ؟

كما يطرح فكرة صعوبة الإنتاج؛ بسبب محاذير تفرضها بعض المجتمعات العربية التي تضيِّق مساحة الحرية في طرح قضايا بعينها، وسيطرح أيضا سؤال حول اللهجات المختلفة، والموضوعات المناسبة، وتوزيع الأدوار، خاصة البطولة، وهو ما يوقع صُناع العمل في المشاكل المتتالية؛ بسبب صراع الأدوار، وهل الجهود المبذولة للإنتاج العربي المشترك غير محفوفة بالنجاح لكون جميع الدول ترغب في إملاء شروطها وفق وجهة نظرها

الدورة الثانية من المهرجان انطلقت يوم 18 يونيو وتستمر حتي يوم 24 من الشهر الجارى، ويعرض ضمن برنامج اليوم من مهرجان چربة للسينما العربية الفيلم الروائي القصير (عن بُعد) لراشيل عون، لبنان، وفيلم (انعاش) لعمرو علي، سوريا وفيلم (كبريت)، لسلمى مراد السعودية، والفيلم الروائي الطويل (أخطبوط)، لكريم قاسم، لبنان.