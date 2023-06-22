شكرا لقرائتكم خبر عن المخرجة آلاء محمود: عرض "1+1" فى مهرجان فيلمى الأول يطمئننى على مجهودنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت المخرجة آلاء محمود عن سعادتها بمشاركة فيلمها القصير "1+1" فى مهرجان "فيلمي الأول"، الذى أقيم فى العاصمة الفرنسية باريس قائلة: "فخورة بعرض فيلمي القصير الأول لأول مرة في أوروبا من خلال مهرجان له رصيد علمي وأكاديمي هائل، وهو ما يمنحني طمأنية بأن المجهود الكبير الذي بذلناه قد أتى بثماره، كنت أتمنى التواجد بين الجمهور لسماع رأيه وتعليقاته".

وانتهت فعاليات المهرجان يوم 15 يونيو الجارى، حيث استضافته مؤسسة دار تونس بباريس وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية التونسية بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس.



فيلم المخرجة الاء محمود

قصة فيلم 1 + 1

تدور الأحداث بعد الحرب التي أدت إلى اختفاء المدينة بأكملها، يتبقى من الخصم الأول فتاة ومن الخصم الآخر شاب، يعيشان صراع بين السلام وبناء حياة جديدة، أو استكمال الحرب والقضاء على الآخر.

وكان 1+1 قد شارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ومهرجان طرابلس السينمائي في لبنان ومهرجان ميتا دبي السينمائي في الإمارات، وهو من بطولة أمير المصري وسارة عبد الرحمن.



فيلم المخرجة الاء محمود

آلاء محمود مخرجة مصرية تخرجت فى المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، أثناء دراستها بالمعهد عملت كمساعد مخرج، وتم إختيارها ضمن ١٠ مخرجات من دول عربية مختلفة للإقامة الفنية لتطوير السيناريو في تونس 2019، ويعد فيلم "1+1" هو فيلمها القصير الأول، وتعمل على مشروعها الثاني الفيلم التسجيلي الطويل "فستان تيتا".