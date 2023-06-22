شكرا لقرائتكم خبر عن 940 فعالية فنية وثقافية للأوبرا وأكثر من مليون مشاهد في الموسم الفنى 2022 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدعم من الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة سعت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال موسمها الفنى المنقضى 2022 - 2023 إلى تنفيذ خطط ثقافية متعددة تعمل على دعم وتعزيز التراث ونشر الوان الابداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين، ونجحت فى أداء دورها كمنارة تنويرية جاذبة للجمهور.

فمنذ سبتمبر 2022 حتى يونيو 2023 تم تقديم 940 فعالية فنية وثقافية على كافة مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور، حضرها ما يزيد عن مليون مشاهد، منها 154 على المسرح الكبير ، 168 على المسرح الصغير ، 18 على مسرح النافورة ، 111 على مسرح الجمهورية ، 50 علي المسرح المكشوف ، 78 بمعهد الموسيقى العربية ، 127 على مسرح سيد درويش ( أوبرا الإسكندرية )، 65 بمسرح أوبرا دمنهور ، هذا الى جانب 15 ليلة لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31 ، كما استمر النشاط الفكري والثقافي المتمثل في صالون الأوبرا الثقافي - الامسيات الشعرية - اللقاءات الفكرية - الندوات العامة - نادى السينما - نادى فنون الاوبرا فى تحقيق أهدافه الرامية إلى طرح الرؤى والقضايا الفكرية والإبداعية ووصل عددها إلى 82 نشاطا احتضنتها مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ، بجانب 72 معرضا للفنون التشكيلية بقاعتي الفنون التشكيلية "صلاح طاهر"، وزياد بكير بالمكتبة الموسيقية .



دار الأوبرا

وقال رئيس دار الاوبرا إنه في إطار التبادل الثقافي بين مصر ودول العالم تم استضافة عدد من الفرق الأجنبية الزائرة منها فرقة كايرو ستيبس ( مصر / ألمانيا ) ، باليه موسكو ، البولشوي والمارنكسي "روسيا" ، فرقة طرباند ( مصر ، العراق ، السويد) ، مسابقة شوبان ( بالتعاون مع سفارة بولندا بالقاهرة ) ، ثلاثي مورنيزريب (النمسا) ، فرقة باليه ميلانو ( ايطاليا ) ، فرقة فلامنكو دى مدريد ( اسبانيا ) ، جالا من اجمل الرقصات العالمية ( روسيا – فرنسا – إيطاليا – أوكرانيا ) ، احتفالية فنية ضمن فعاليات الاحتفال بافتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد تطويره ( كازاخستان ) ، احتفالية فنية بمناسبة مرور63 عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدومينيكان ( الدومينيكان ) .



دار الأوبرا

وأضاف أن أوركسترا القاهرة السيمفوني احتفل هذا العام بموسمه الـ 64 تحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو احمد الصعيدي، وقدم 37 حفلا موسيقيا متنوعا تضمن مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية إلى جانب سلاسل حفلات نوعية لأعظم السيمفونيات وأهم الأعمال خلال القرن العشرين بالإضافة إلى تقديم أعمال المؤلفين المصريين التي تنتمي إلى القوالب الكلاسيكية ، كما نظم مهرجان اتجاهات عربية الذى يعد احد مسارات القاء الضوء على الاعمال الموسيقية للمؤلفين العرب فى القالب الكلاسيكى.



دار الأوبرا

أما فرقة أوبرا القاهرة فقدمت تحت اشراف مديرها الفني ايمان مصطفي اوبرتين هما (عايدة والتليفون ) إلى جانب 30 حفل جالا تضمنت مقتطفات من اشهر الاوبرات والمسرحيات الغنائية العالمية واغانى أفلام الرسوم المتحركة بالاضافة الى الاعمال الغنائية الغربية والنابوليتانية الشهيرة والمؤلفات الخاصة بالكريسماس والعام الجديد وشارك خلالها جميع المغنين بالفرقة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة .



دار الأوبرا

وقدمت فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني ارمينيا كامل 6 عروض هي كسارة البندق ، شهرزاد ، بحيرة البجع ، كليوباترا ، كارمينا بورانا ورقصات نلتقي بها .

وقدمت فرقة الرقص المسرحي الحديث تحت إشراف مديرها الفني وليد عوني، 3 عروض هي (فريدا ، شهرزاد ، زافير ) .

كما قدمت فرقة فرسان الشرق للتراث تحت اشراف مديرها الفنى الدكتور عصام عزت 3 عروض هي ( شجر الدر اخراج الدكتور عصام عزت ، بهية - حتشبسوت اخراج كريمة بدير ) وشهدت جميع العروض إقبالا جماهيريا كبيراً.

وقدم أوركسترا أوبرا القاهرة تحت إشراف المدير الفني والقائد الاساسى المايسترو ناير ناجي 8 حفلات شملت مقتطفات من أشهر المؤلفات الموسيقية العالمية إلى جانب مصاحبة عروض الباليه والأوبرا واحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.

واحتفلت دار الاوبرا بشهر رمضان المعظم بـ 31 فاعلية وامسية فنية وثقافية أقيمت على مسارحها المختلفة بالقاهرة والاسكندرية وضمت عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان بالاضافة إلي عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات بالتعاون مع سفارات الدول العربية والاسلامية .

وفي إطار الاهتمام بإحياء التراث الموسيقى العربي قدمت فرق الموسيقى العربية التابعة للأوبرا 105 حفلات دورية منها 14 لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، 16 للفرقة القومية العربية للموسيقى، 25 لفرقة الموسيقى العربية للتراث، 20 لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، 20 لفرقة الإنشاد الديني، 10 لكورال أطفال الأوبرا وشهدت هذه الحفلات إحياء ذكرى رموز وأعلام الموسيقى العربية في مصر والوطن العربي وإعادة احياء التراث الموسيقى العربية حفاظا عليه من الاندثار من خلال تقديم الأعمال النادرة من موشحات وطقاطيق ، وأدوار ومنولوج وأغاني اساطين الطرب العربي ، بالإضافة إلى الاحتفالات الخاصة بالمناسبات الوطنية والاجتماعية والأعياد الرسمية والقومية ، بالاضافة الى الاحتفال بمئويات الرواد فى هذا المجال واستمرار سلاسل كلثوميات ، وهابيات ، من اعمال محمد الموجى وبليغ حمدى .

كما اقيمت الدورة الـ 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية على مدار 15 ليلة متصلة واحتضنت فعالياتها مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور وتضمنت 36 حفلا احياها 97 فنان من 9 دول عربية هى مصر ، المغرب ، الأردن ، لبنان ، سوريا ، العراق ، البحرين ، السعودية ، تونس ، منهم 89 مطرب ومطربة هم حـسب ترتيب الحفلات وليد حيدر ( مصر ) ، أحمد عفت ( مصر ) ، أميرة أحمد ( مصر ) ، غادة آدم ( مصر ) ، محمد حسن ( مصر ) ، حنان عصام ( مصر ) ، نهى حافظ ( مصر ) ، أحمد محسن ( مصر ) ، أنغام مصطفى ( مصر ) ، محمد شوقي ( مصر ) ، أحمد الوزيري ( مصر ) ، وعد البحري ( سوريا ) ، كنزي ( مصر ) ، مصطفى النجدي ( مصر ) ، رحاب عمر ( مصر ) ، مدحت صالح ( مصر ) ، شروق شريف ( مصر ) ، محمد متولي ( مصر ) ، هبه إسماعيل ( مصر ) ، مصطفى سعد ( مصر ) ، محمد الجبالي ( تونس ) ، خالد سليم ( مصر ) ، سارة سحاب ( مصر ) ، فواد زبادي ( المغرب ) ، مي فاروق ( مصر ) ، مروة حمدي ( مصر ) ، ياسر سعيد ( مصر ) ، محمد الخولي ( مصر ) ، ندى غالب ( مصر ) ، فرح الموجي ( مصر ) ، ريهام عبد الحكيم ( مصر ) ، هاني شاكر ( مصر ) ، عاطف عبد الحميد ( مصر ) ، أحمد صبري ( مصر ) ، سعد رمضان ( لبنان ) ، مروة ناجي ( مصر ) ، راغب علامة ( لبنان ) ، مي كمال ( مصر ) ، ايناس عز الدين ( مصر ) ، محمد الحلو ( مصر ) ، علي الحجار ( مصر ) ، آيات فاروق ( مصر ) ، رامي عياش ( لبنان ) ، عفاف راضى ( مصر ) ، محمد محسن ( مصر ) ، كارول سماحة ( لبنان ) ، ديانا حداد ( لبنان ) ، رضوى سعيد ( مصر ) ، مؤمن خليل ( مصر ) ، أمجد العطافي ( مصر ) ، نادية مصطفى ( مصر ) ، عاصي الحلاني ( لبنان ) ، ريم كمال ( مصر ) ، سعيد عثمان ( مصر ) ، أحمد عصام ( مصر ) ، سامح منير ( مصر ) ، حاتم زايد ( مصر ) ، محمد الجزار ( مصر ) ، إبراهيم فاروق ( مصر ) ، حسام صقر ( مصر ) ، أحمد إبراهيم ( مصر ) ، نيفين رجب ( مصر ) ، حسام حسنى ( مصر ) ، حسناء ( مصر ) ، إيمان عبد الغني ( مصر ) ، صابر الرباعي ( تونس ) ، أشرف وليد ( مصر ) ، حنان الخولي ( مصر ) ، أحمد سعيد ( مصر ) ، ياسر سليمان ( مصر ) ، أميرة سعيد ( مصر ) ، إسماعيل صادق ( مصر ) ، يحيى عبد الحليم ( مصر ) ، رحاب مطاوع ( مصر ) ، ملحم زين ( لبنان ) ، جنات ( المغرب ) ، صابرين النجيلي ( مصر ) ، همام إبراهيم ( العراق ) ، محمد الشرنوبي ( مصر ) ، محمد منير ( مصر ) ، مي حسن ( مصر ) ، أصالة ( سوريا ) ، طه حسين ( مصر) ، أحمد حسن ( مصر ) ، محمد عبد الحميد ( مصر ) ، سماح عباس ( مصر ) ، محمد حسن ( مصر ) ، ريم حمدي ( مصر ) ، محمود عبد الحميد ( مصر ) ، الى جانب 8 سوليست هم عازف البيانو عمرو سليم ( مصر ) ، عازف الجيتار وحيد ممدوح ( الأردن ) ، عازف التشيللو عماد عاشور ( مصر ) ، عازف الكمان حسن شرارة ( مصر ) ، عازف البزق رامي ابراهيم ( سوريا ) ، عازف البيانو عمر خيرت (مصر) ، عازف العود ممدوح الجبالي (مصر) ، عازف العود محمود عبد الفتاح (مصر) ، كما تضمنت الفعاليات عرض الاوبريت النادر العشرة الطيبة .

وأقيم أكثر من 167 ريسيتال موسيقي وغنائي لمجموعة من الفنانين والفرق المصرية بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور ، كما واصل مركز تنمية المواهب جهوده لاكتشاف جيل جديد من الفنانين من خلال فصوله المتنوعة وهي ( غناء شرقي وغربي أوبرالي – فصل سوزوكي – البالية – كلاكيت – عود – الفيولينة – بيانو – الفلوت – الجيتار – قانون – مادة الصولفيج - تعليم فن الرسم - الكمان الشرقي والإيقاع) بالإضافة إلى فصول ذوى القدرات الخاصة وكذلك إقامة الحفلات على مختلف مسارح الأوبرا تشجيعا للدارسين .

كما تم استحداث سلسلة حفلات لمؤلفى الموسيقى التصويرية والدرامية تضم اعمال مجموعة من اهم المؤلفين الموسيقين المصريين فى هذا المجال وبدات بسهرة مع اعمال الموسيقار خالد حماد

كذلك تم الإعلان عن اطلاق المشروع الفني الجديد الأساتذة والمقام بالتعاون بين دار الاوبرا والنجم مدحت صالح والمتحدة للخدمات الإعلامية ويهدف الى اعادة صياغة التراث الموسيقى باعتباره احد الالوان الابداعية التى تميز الهوية العربية بتوزيعات جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد .