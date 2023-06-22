شكرا لقرائتكم خبر عن ريفو 2 الحلقة الأولى.. شادى يترك ياسمين والفرقة تسافر العجمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الأولى من مسلسل ريفو 2، الذى يعرض حصريا على منصة watch it، واسم الحلقة "ريفوا بقوا موضة قديمة" بفلاش باك فى العجمى آخر الصيف1998 وفرقة ريفوتحيى حفلا كبيرا مما سبب زحمة شديدة.



ريفو 2

وفى المشهد الثانى للوقت الحاضر، نفذت مريم "ركين سعد" الاتفاق مع معتصم "يوسف حشيش" وساعدته فى الحصول على فيزا كندا وطلب منها أن يقف بجانبها ولكنها رفضت وقالت له:" إزاى أفكر فى سفر وزواج وأعرف أمى طلعت ليست أمى وليلى "ايفا" لازم اساعدها أنها تفتكر وهى فاقدة الذاكرة".

ويصل مروان" صدقى صخر" إلى جراج ماجد جورج"تامر هاشم" بعد خروجه من المصحة لعلاج اكتئاب حاد واتفقوا أنهم سوف يجلسون معا وطلب ماجد من مروان أن يطلى الجراج بالدهان حتى يعود كالسابق أثناء تجميعهما سويا مع شادى "أمير عيد".

ويلتقى أباظة "حسن أبو الروس" هالة "جالا هشام" لتعليم الموسيقى للأطفال، كما تذهب مريم ومعتصم بليلى إلى العجمى محاوله منها مساعدتها لاسترجاع ذاكرتها.

وفى الطريق تستمع مريم إلى "الوكمون" وبه صوت مروان وهو يحكى ماذا فعلت فرقة ريفو بعض نجاح حفلتهم فى النادى والنجاح التى حققته أغنية "أنا نجم" ولكن شادى كان غير سعيد بسبب احساسه الدائم بانه يريد نجاح أكثر للباند وقال مروان: موضة الدى جى ظهرت وأن فرقة تحيى حفلة قل ريفو بقت موضة قديمة جمعنا شادى تانى وسافرنا فى بداية صيف 1998 العجمى لاحياء حفلات الصيف فى بيانكى وكان أول مره أشوف حسن فخر الدين واستقبلنا فى العجمى".



ريفو 2

وبالعودة إلى الفلاش باك نشبت خناقة بين شادى "أمير عيد" و حبيبته ياسمين" سارة عبد الرحمن" وقال لها :" مش عاوز أعمل حفلات لناس تقول لناس عننا وحفلات لاصحبنا عاوز أطير عاوز اسبق، عاوز الناس تفتكرنى كمان 20 سنة وانتى دائما خايفة نسيب بعض وبحب تبقى جنبى بس لو سبنا بعض هنتوجع وتزعلى بس وجع ساعة أحسن من وجع العمر كله".

ويعرض مسلسل ريفو 2، حصريا عبر منصة watch it ومن بطولة كل من: أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل.