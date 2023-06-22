محمد رمضان بالأبيض والأسود بعدسة نيللي كريم (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه مجموعة صور جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد “ع الزيرو”، والذي مقرر أن يطرح بعد عيد الأضحى المبارك 2023.

ونشر محمد رمضان الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك"، معلقًا:" إمبارح من تصوير فيلم ع الزيرو .. بعدسة نيللي كريم، الصيف يجمعنا في السينما .. ثقة في الله نجاح ".

محمد رمضان

يواصل “رمضان” تصوير باقي مشاهده في فيلم “ع الزيرو”، ويشاركه بطولته النجمة نيللي كريم، ومن المقرر ان يطرح خلال الأيام المقبلة بجميع دور العرض السينمائي.

قصة الفيلم

ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

محمد رمضان

أبطال الفيلم

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

محمد رمضان

مسلسل "جعفر العمدة"

شارك الفنان محمد رمضان في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، والذي حقق صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي .

وتدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، حيث يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل العديد من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولايعرف إن كان حي أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، حيث إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20 عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة.





محمد رمضان

أبطال مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، وشاركة بطولته الفنانة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

تفاصيل فيلم "هارلي"

وعرض للفنان محمد رمضان، اخيرًا فيلم “هارلي” وتدور أحداثه حول مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

فيلم"هارلي" من بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، مي كساب، إسماعيل فرغلي، ومنتج منفذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومن إخراج محمد سمير.