لطيفة في حلقة استثنائية ببرنامج "معكم منى الشاذلي".. نوستاليجا وحنين للماضي

ياسر رشاد - القاهرة - تحل النجمة لطيفة ضيفة برنامج “معكم مني الشاذلي” في حلقة وصفتها الإعلامية منى الشاذلي بالاستثنائية، لما تحمله من نوستاليجا وحنين للماضي، وتطل لطيفة فى الحلقة على جمهورها بالعديد من المفاجآت.

ومن المقرر أن تذاع الحلقة خلال احتفالات عيد الأضحي الأسبوع المقبل.

كما تظهر لطيفة في الحلقة بأكثر من "لوك" ولأول مره تستعيد ذكريات فيلم "سكوت حنصور" وتعيد ارتداء فستانها في الفيلم خلال أغنية "المصري"، كما ترتدي ملابس كليبها الأول "بحب بغرامك" والذي عرض لأول مره منذ ثلاثون عاما.

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وتغني لطيفة خلال الحلقة باقة من أجمل أغنياتها بين الماضي والحاضر، من بينها "إن شالله، موحشتكش، اصالحك ومالو، أرجوك اوعى تغير، يا سيدي مسي" وغيرها.

كما تروي الكثير عن مسيرتها ورحلتها من تونس إلى مصر، وترد لأول مره على واقعة إليسا خلال حفل تريو نايت الرياض، وتتحدث عن كواليس وأسرار جديدة عن ألبومها الأول.

برنامج "معكم منى الشاذلي" يذاع خلال الأسبوع المقبل على شاشة قناة "cbc"، وقد حضر التصوير مجموعة من فانز النجمة لطيفة، كجمهور في الحلقة، واحتفلوا بها بعد التصوير والتقطوا معها العديد من الصور التذكارية.

خضعت النجمة التونسية لطيفه لجلسة تصوير جديدة مواكبة لأحدث صيحات الموضة لتبهر متابعيها بلوك جديد ومختلف.

لطيفة تنجذب للاحتشام وتواكب الموضة بهذة الإطلالة

وظهرت لطيفة بإطلالة عصرية، معتمدة صيحة الأوفر سايز لتعكس أناقة ونعومة هذة الصيحة لصاحبات الذوق الرفيع، حيث ارتدت قميص أبيض فضفاض ونسقت عليه جيب ساتان باللون الأسود فيما انتعلت حذاء أسود ينتمي لصيحة موضة الأحذية الرجالية.

لطيفة

أما من الناحية الجمالية، اختار مصفف الشعر وسيم ستيف ان يصفف شعرها بأسلوب ناعم لافت في آن واحد ليتناغم مع إطلالتها وارتكز خبير التجميل Michel Kiwarkis على وضع الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ليبزر ملامحها دون تكلف مع لون النود في الشفاه.

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لطيفة

لطيفة من مواليد 14 فبراير 1961 ، مغنية تونسية.

لطيفة

ولدت في تونس بمنطقة سيدي عمر في ولاية منوبة لأب عسكري حارب في المغرب العربي وأم لا تعرف القراءة والكتابة. وهناك في مدرسة الأخوة تلقت تعليمها حتى المرحلة الثانوية ، ثم تابعت دراستها في القاهرة حيث نالت من أكاديمية الفنون المعهد العالي للموسيقى العربية درجة البكالوريوس بتقدير امتياز، تبعه دبلومة بدرجة امتياز مضاعف.

لطيفة

حياتها الفنية

في عام 1978 شاركت في تونس ضمن برنامج «نادي المواهب».

اللقاء مع الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب حينما كانت طالبة مبدياً اعجابه الشديد بها وقال لها وقتها جملته الشهيرة (بخري صوتك).

كانت من أوائل الفنانين العرب الذين صوروا أغنياتهم على طريقة السينما كليب وأيضاً بكاميرا المخرج الكبير عاطف سالم.

لها تجربة سينمائية وحيدة هي فيلم سكوت ح نصور في عام 2001 مع المخرج العالمي يوسف شاهين

قدمت تجربة الأغنية الفرنسية مع شركة يونيفرسال العالمية وحقق الألبوم نجاحات كبيرة بأوروبا والعالم.

رسالة تهئنة من الرئيس زين العابدين بن علي بمناسبة فوزها بجائزة مهرجان الموسيقى العالمية.

مشاركة الفنان ريكي مارتن في مؤتمر أطفال العرب في الأردن عام 2004.

عام 2005 بطلة لمسرحية غنائية حكم الرعيان من تأليف منصور الرحباني.

أسست لطيفة عام 2005 مؤسسة لطيفة الخيرية لتكون أول مؤسسة خيرية لفنانة عربية، تخصص لدعم أعمال الخير بالوطن العربي.

وفي عام 2007 ظهرت بشخصيتها الحقيقية في الحلقة السابعة من مسلسل لحظات حرجة الذي حقق نجاحا كبيرا.

تعاونت مع الفنان زياد الرحباني من خلال البوم معلومات أكيدة 2007 توزيع روتانا

حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية من المهرجان العربي للتلفزيون بعام 1994، وقد أنتجت لها العديد من الشركات منها لارين، لاتيسول، روتانا، فنون الجزيرة، عالم الفن، إي أم آي، وارنر برذرز، عالم الفن ويونيفيرسال.

التمثيل

فيلم سكوت حنصور (اختارها المخرج يوسف شاهين للقيام بدور البطولة في فيلم)

قامت دور البطولة في مسرحية حكم الرعيان التي كتبها منصور الرحباني وذلك في عام 2004

ظهرت عام 2007 في الحلقة السابعة من النسخة العربية لمسلسل لحظات حرجة بشخصيتها الحقيقية

ظهرت عام 2016 بطلة مسلسل كلمة سر بشخصية رحمة

تقديم البرامج

في عام 2011 قدمت برنامج يلا نغني الذي عرض على قناة إم بي سي 1 وهو برنامج غنائي يستضيف في كل حلقة نجم غنائي من العالم العربي. في فبراير 2019 قدمت برنامج حكايات لطيفة على قناة دي إم سي

الحياة الشخصية

عقدت قرانها على عبد الله صالح كامل ابن صالح كامل البليونير السعودي المعروف وتم فسخه لاحقا.