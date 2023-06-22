أبطال “شوجر دادي” في ضيافة شريف عامر

ياسر رشاد - القاهرة - يحل ابطال فيلم “شوجر دادي” ضيوفًا على الإعلامي شريف عامر، الليلة الخميس، في برنامج "يحدث في مصر"، والمذاع في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة Mbc مصر .

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "يحدث في مصر"، على موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، برومو لقاء أبطال فيلم شوجر دادي مع شريف عامر.

وعلق قائلا: "انتظروا نجوم شوجر دادي، وكواليس هتعرفها لأول مرة مع شريف عامر في يحدث في مصر غداً 10 مساء على إم بي سي مصر".

يشار إلى أنه يشارك في بطولة فيلم "شوجر دادي"، كلا من النجوم ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي المرغني، تامر هجرس، فرح الزاهد، مي الغيطي، وغيرهم من النجوم، وهذا العمل من والفيلم تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

تفاصيل فيلم شوجر دادي

فيلم "شوجر دادى" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوى، حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذى يقدم أغنية أيضاً خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوى.

يشار إلى أن تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

آخر أعمال الفنانة ليلى علوي

يذكر أن أخر أعمالها مسلسل “منورة بأهلها”، وتدور أحداثه حول مكلفا بالتحقيق في جريمة قتل انتقامية لرجل مجهول، يبدأ آدم بكشف الحقيقة من خلال قصاصات من الصور يجدها في منزله.

المسلسل من بطولة ليلي علوي وأحمد السعدني وغادة عادل وباسم سمره و رانيا يوسف وناهد السباعي و محمد حاتم و تأليف محمد امين راضي وإخراج يسري نصر.