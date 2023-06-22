دار الأوبرا تحيي ذكرى ثورة 30 يونيو بحفل ضخم لفرقة الموسيقى العربية للتراث

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل دار الأوبرا المصرية بالذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو، من خلال حفل غنائي كبير لفرقة الموسيقى العربية للتراث، بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وبمشاركة أنغام مصطفى، حنان الخولي، رضوى سعيد، حنان عصام، محي صلاح، محمد شوقي، أحمد الوزيري، أحمد محسن، وذلك يوم الأحد المقبل الساعة 8 ونصف مساءا بمعهد الموسيقى العربية.



حفل دار الاوبرا

وكان النجم محمد رياض كشف عن لحظات معايشته لثورة 30 يونيو، وكيف يشاهد مشروعات الدولة حاليا، قائلا: "إنه شعر قبل ثورة 30 يونيو بأن مصر «بتضيع»، مضيفا: "كنت اتباهى أن مصر بلد الأمن والأمان ومحسناش بقيمة ذلك غير ساعة الخطر".

ولفت إلى أنه قبل 30 يونيو كان يشعر بالرعب على مصر، مضيفا خلال تصريحات تليفزيونية: "عندما نزلت في 30 يونيو لاقيت مصر كلها تحت.. الشعب المصري تاريخه كبير ومن صفاته أن ساعة الخطر يتحمل المسؤولية".

وعن رؤية الفنان الراحل محمود ياسين للأحداث التي سبقت 30 يونيو، أشار إلى أنه كان يحب البلد بشكل رهيب، لذلك شعر بالقلق لكنه في الوقت ذاته كان لديه يقين أن مصر لن تسير على هذا المنوال، وستعود للوحدة وللأمن والأمان.

ونوه بأن أكثر ما لاحظه خلال العشر السنوات الماضية، الإنجازات الكبيرة التي يلمسها المواطن سواء في الطرق وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وبناء المدن الجديدة، مضيفا: "مفيش يوم بيعدي إلا لما حاجة بتحصل".