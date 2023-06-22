شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الروبى ينعش شباك التذاكر فور طرحه قبل أيام من حلول عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعش فيلم بيت الروبى للنجم كريم عبد العزيز شباك تذاكر السينما بعد انطلاقه في دور العرض أمس الأربعاء ليفتتح موسم عيد الأضحى السينمائى، حيث حصد الفيلم إيرادات تخطت 2 مليون جنيه في اليوم الأول لعرضه، ليعود الاقبال على السينمات مرة أخرى بعدما شهد الأسبوعين الماضيين انخفاضا كبيرا في معدل إيرادات الأفلام المعروضة والتي سجلت كل الأفلام المعروضة أول أمس الثلاثاء 300 ألف جنيه فقط.

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.



بيت الروبى

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهى "بيت الروبى"، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، و"تاج" بطولة تامر حسنى ودينا الشربينى وعمرو عبد الجليل وساندى وإخراج سارة وفيق، و"مستر اكس" بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبد الوهاب.