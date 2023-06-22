شكرا لقرائتكم خبر عن بوسي تطرح أحدث كليباتها "مسولى وصبحوا" بتوقيع تامر حسين وعزيز الشافعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة بوسى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "مسولى وصبحوا" على "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج اشرف رمضان.

وكانت المطربة بوسى، طرحت مؤخراً، أغنية " أرقص معايا " على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك على طريقة الفيديو كليب الذى قام بإخراجه محمد القاضي، والأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.

كانت المطربة الشعبية بوسى قد طرحت منذ فترة أغنية سينجل جديدة باسم "أبيع الدنيا" مع مهندس الصوت هانى محروس، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر التعاون الثالث له معها، حيث أنه سبق أن تعاونا سويا في أغنيتين هما "تعالى" و"أنا الدنيا".