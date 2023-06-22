شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو مع عارضة أزياء بريطانية على يخته البالغ 150مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف ليوناردو دي كابريو عارضة الأزياء البريطانية نيلام جيل وأصدقائها على متن يخته الضخم البالغ 150 مليون دولار أثناء قضاء إجازتهم في إيطاليا، وهو مادفع التقارير العالمية للتخمين حول علاقة الثنائى، فأشارت عدة تقارير إلى أن نجم هوليود يرتبط بقصة حب جديدة مع العارضة الفاتنة، في حين رأى آخرين أن الأمر لا يتعدي صداقة بين الثنائى مثلما حصل مع نزهاته المتكررة خلال الفترة السابقة.



يخت ليوناردو استقبل عارضة الأزياء البريطانية

وعلى جانب آخر، يشار إلى أن عدسات المصورين التقطت - فى وقت سابق - عدة صور للنجم العالمى ليوناردو دى كابريو وهو يحاول التخفى أثناء خروجه فى لندن، لتناول العشاء بنزهة غير رسمية، ارتدى فيها الحائز على جائزة الأوسكار والبالغ من العمر 48 عامًا كمامة سوداء، مع قبعة حاول بهما التخفى عن أنظار الجميع، وهو يخرج من مطعم Bocconcino مع حاشيته وسط الشائعات التى تلاحقه باستمرار حول دخول فى قصة حب جديدة وارتباط جديد من وقت لآخر.