شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض أول حلقتين من الموسم الثانى لمسلسل And Just Like That والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الموسم الثاني من سلسلة And Just Like That، للممثلة العالمية سارة جيسيكا باركر تقديم 11 حلقة من العمل، ومن المقرر أن يتم إصدار الحلقتين الأوليين اليوم 22 يونيو في الولايات المتحدة على HBO Max، بينما سيتمكن مشاهدي المملكة المتحدة من مشاهدة الحلقات على شبكتى Sky Comedy و NOW.



And Just Like That

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، سيتم طرح كل حلقة بشكل أسبوعي من الموسم الثانى من سلسلة And Just Like That، مع طرح الحقلة النهائية في 24 أغسطس المقبل.

مسلسل And Just Like That يشارك به الممثل كريس نوث، في النسخة الجديدة من مسلسل Sex and the City، والتي تطرح بعنوان And Just Like That، حيث يقدم دور السيد بيج التي سبق وقدمها من قبل في النسخة الأولي من العمل ويشارك كريس البطولة كل من سارة جيسيكا باركر، سينثيا نيكسون وكريستين ديفيس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

يطرح المسلسل تحت اسم And Just Like That، ويتابع تقديم شخصيات المسلسل الشهير السابق، وقد لعبت سارة باركر دور البطولة في المسلسل الأصلي، ويغيب عن المسلسل الجديد كيم كاترال، الذي لعب دور سامثا جونيس، حيث اختارت كاترال عدم المشاركة في الإصدار الجديد.