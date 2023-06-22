شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى صخر فى رحلة إلى العجمى لإعادة إحياء باند ريفو فى أولى حلقات الموسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُرضت الحلقة الأولى من الموسم الثانى من مسلسل ريفو حصريًا على منصة Watch It ، واستكملت الحلقات رحلة مروان (صدقى صخر) فى التعافى من الاكتئاب وانتقاله للعيش مع صديقه ماجد (تامر هاشم)، الذى حاول أن يعيده للعزف مرة أخرى ولكنه يرفض بسبب عدم قدرته على تخطى ما حدث لشادى (أمير عيد) فى الماضي.

واستمر مروان فى حكاية قصة باند ريفو لمريم (ركين سعد)، ورحلة سفرهم إلى العجمى فى صيف 1998 لإعادة إحياء الباند من جديد، والبحث عن أدوات موسيقية جديدة لمواكبة نوعية الموسيقى الحديثة فى تلك الفترة، وعلى الرغم من حكايته لقصتهم إلا أنه أصر على أن يخفى هو وباقى أعضاء الباند بعض الأسرار المهمة عن والد مريم وعن مصير شادي.

ويتكون الموسم الثانى من مسلسل ريفو من 10 حلقات، ويشارك صدقى صخر فى بطولة المسلسل النجوم أمير عيد، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن ومحسن محى الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.

وخاض صدقى صخر مؤخرًا تجربة جديدة خارج مجال التمثيل، حيث شارك بالغناء مع فرقة "كهارب" فى أغنيتهم الجديدة "لسانى سايب"، وظهر صدقى فى فيديو كليب الأغنية وهو يعزف على آلة الهارمونيكا ويصاحبها بالغناء مع فرقة "كهارب"، والأغينة من كلمات وألحان يوسف عطوان، ومن إنتاج مختار السايح والفيديو كليب من تصوير وإخراج كفراوى ومونتاج سارة عبد الله.