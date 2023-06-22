شكرا لقرائتكم خبر عن موسم عيد الأضحى 2023.. أحمد فهمى يعود للكوميديا بعد العارف وسره الباتع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، منافسة النجم أحمد فهمى بفيلم مستر إكس المقرر انطلاقه في دور العرض يوم الثلاثاء المقبل – وقفة عيد الأضحى المبارك – ويعود فهمى بالفيلم إلى الكوميديا بعدما آخر أعماله في السينما فيلم العارف الذى جسد خلاله دور شرير وبعيد تماماً عن الكوميديا، إضافة إلى تقديمه مسلسل "سره الباتع" في شهر رمضان الماضى والذى كان بعيداً أيضاً عن الكوميديا.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من صيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عيد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.

ويسجل فيلم "مستر إكس" التعاون الثالث بين هنا الزاهد وأحمد فهمى والأول على مستوى السينما، اذ قدما الثنائى مسلسل "الواد سيد الشحات" في شهر رمضان 2019 وشارك في بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وإخراج أحمد الجندى، ومسرحية "جوازة معفرته" التي تم عرضها بالسعودية في ديسمبر من العام الماضى.

وكان آخر أعمال أحمد فهمى فى السينما فيلم "العارف" الذى تم عرضه العام الماضى، من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.