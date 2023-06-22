فيلم "عيسى" يحصل على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان بوخارست السينمائى

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القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم "عيسى" للمخرج مراد مصطفى على جائزة لجنة التحكيم من مهرجان بوخارست السينمائى الدولى برومانيا، وذلك عقب حصول الفيلم على جائزتين فى أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائى الدولى 2023.

فاز الفيلم القصير "عيسى" للمخرج مراد مصطفى بجائزة "رايل الذهبية"، وذلك في إطار منافسته بمسابقة أسبوع النقاد والتي تنطلق ضمن فعاليات الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي.

وتُمنح هذه الجائزة لأفضل فيلم قصير في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي، وذلك بعد تصويت لجنة تحكيم خاصة مكونة من مئة عضو وناقد سينمائي، ويعد من أشهر المخرجين الذين حصلوا على هذه الجائزة المرموقة من قبل هم المخرج المكسيكي "أليخاندرو جونزاليس إناريتو" والمخرجة الفرنسية "جوليا دوكورنو".

كما اختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم عيسى للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة، وذلك في الدورة الـ 45 من المهرجان، والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 15 وحتى 24 نوفمبر هذا العام.

ويتتبع الفيلم القصير قصة عيسى، وهو مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، ومن إخراج مراد مصطفى.