شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح ومحمد فراج صداقة 15سنة ودويتو فى 3 أعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الفنانان محمد ممدوح ومحمد فراج في فيلم أهل الكهف الذى يتم تصويره حالياً في المغرب، بعد استئناف تصوير العمل في القاهرة الأسبوع قبل الماضى، وذلك بعد توقف قرابة العامين، ليسجل الفيلم تعاون جديد بين الثنائى الذى تربطهما صداقة كبيرة عمرها 15 سنة، وجمعتهما 3 أعمال ما بين السينما والدراما ويعد "أهل الكهف" أحدثهم.

ورغم الصداقة الكبيرة بين محمد ممدوح ومحمد فراج منذ بداياتهما إلا أن اللقاء الأول بينهما في عمل فنى كان خلال مسلسل "قابيل" إخراج كريم الشناوى والذى تم عرضه عام 2019، ثم اجتمعا مجدداً في مسلسل "لعبة نيوتين" مع النجمة منى زكى وإخراج تامر محسن عام 2021، ليأتى فيلم أهل الكهف ويسجل التعاون الأول بينهما في السينما.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

الفيلم مأخوذ عن رواية مسرحية من أربع فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عاما من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة آخرى إلى الكهف انتظارا للموت.