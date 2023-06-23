تامر عاشور يفاجئ جمهوره فى هذا الموعد .. "اصحى للكلام"

ياسر رشاد - القاهرة - يطرح النجم تامر عاشور أغنية جديدة بعنوان "اصحى للكلام" من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع محمد مجدى، وذلك يوم الأحد المقبل وتحمل عددًا من المفاجآت.



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وكان كشف الفنان والملحن تامر عاشور، عن عدم رغبته في دخول ابنته الوسط الفني، قائلًا: بنتي بتغني وصوتها حلو أوي، لكن لا أتمنى دخولها عالم الفن، ولو كبرت وحبت تكون فنانة، أو مطربة مش موافق، ودي تبقى موهبة، ولكن يبقى لها خطها ومستقبلها وهو اختيارها في النهاية، ولكن أنا هبقى رافض".

وقال تامر عاشور، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إن الوسط الفني له متاعب كثيرة من سهر وتعطيل عن الدراسة، مضيفًا أن ابنته حال انتهاء دراستها وتفرغها سيختلف الأمر، متابعًا: أرفض دخولها الفن في الصغر ولو ولد أسيبه، إنما بنت أخاف عليها.



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وعن خلافاته مع المنتج محسن جابر، قال تامر عاشور: “كان في خلافات بيني وبين محسن جابر لكن هو أب روحي للفن المصري، وخرجت من المشكلة منتصرًا، وممكن أرجع في أي وقت اشتغل معاهم تاني وصوت الفن بيتي”.

وكشف المطرب تامر عاشور عن تقديمه ألحانًا جديدة تظهر خلال أيام للفنانة شيرين عبدالوهاب، وأيضًا له عمل جديد سيصدر قريبًا لأنغام، مشيرًا إلى موافقته على تقديم ألحان جديدة للمطرب فضل شاكر، وأنه ينظر له كفنان.

تامر عاشور

وأضاف تامر عاشور، أنه يخاف من النسيان والتراجع ليس لسبب إلا خوفًا من تحول صناعة الموسيقى، وظهور أمور جديدة، أو تراجع الموسيقى التي أقدمها وتصبح لا تواكب السوق، معقبًا: “بخاف ديما أن المزيكا بتاعتي تبقى مش مواكبة، وده بخاف منه من أول طريقي”.

تلحين أغاني لمطربي المهرجانات:

رد تامر عاشور على موقفه من تلحين أغانٍ لمطربي المهرجانات، قائلًا: "لو جالي أي واحد مؤدي مهرجانات وطلب أغنية من ألحاني أديله لحن لو صوته كويس، وعمر كمال وشاكوش وحمو بيكا محدش فيهم بيغني اللون اللي بعمله خالص، ولو حد هيسيب حتته ممكن يبقى عمر كمال وهو اللي بيغني.

تامر عاشور

وتابع: حمو بيكا حبيب قلبي، ولكن إحنا بنتكلم في ألحان وغناء، ولو جالي حد طلب مني مهرجانات مستحيل أوافق على المشاركة في المهرجانات.

حقيقة التهرب من الخدمة العسكرية:

علق المطرب تامر عاشور على شائعات تهربه من تأدية الخدمة العسكرية، قائلًا: تفاخرت لما دخلت الجيش، لكن مقلتش أني المطرب المشهور، وكنت بحاول أهرب من التجمعات في مركز التدريب، وفي ناس اكتشفتني واللي عرفوني بدأوا يسعدوني، وكنت بعمل كده عشان مش عايز مشاكل.

تامر عاشور

هيفاء وهبي مؤدية وليست مطربة:

أكد المطرب تامر عاشور، أن الفنانة هيفاء وهبي لها شكلها التي تتميز به في الأداء، قائلًا: “هيفاء وهبي مؤدية وهي عارفة كويس ومستحيل تزعل، وهي عارفة أنها مؤدية وده يختلف عن المغني، وهيفاء وهبي هي لها شكل بتغني بيه، معقبًا: ”معرفش أغاني مايا دياب ولا أغنية، لكن هيفاء وهبي اشتغلت معاها وعملت لها أغنية صباحو ورد، وهي عارفة أنها مؤدية.