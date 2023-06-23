ريم مصطفى تثير الجدل بإطلالة غريبة فى أحدث ظهور

ياسر رشاد - القاهرة - صورة جديدة نشرتها الفنانة ريم مصطفى عبر حسابها على انستجرام أثارت الجدل بشكل كبير.

وظهرت ريم، في الصورة بإطلالة غريبة ومختلفة، أثناء عطلتها الصيفية.

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وتشارك الفنانة ريم مصطفى كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "مستر إكس" بطولة الفنان أحمد فهمى والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، بجميع دور العرض السينمائي.

وتجسد ريم مصطفى دور زوجة عمرو يوسف ويعانيان العديد من المشاكل الزوجية والتى تجعلهم يلجآن لأحمد فهمى.

ريم مصطفى

وتأتى مشاركة ريم مصطفى كضيفة شرف مع أحمد فهمى فى فيلم "مستر إكس" بعدما ظهر فهمى معها كضيف شرف فى مسلسلها "طير بينا يا قلبى" الذى خاضت به ريم أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما، كما قدم الثنائي سوياً بطولة مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من صيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عيد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.

وكانت خضعت الفنانة ريم مصطفى لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

ريم مصطفى

ريم مصطفى تبرز رشاقتها بالأسود المجسم

لفتت الفنانة ريم مصطفى الأنظار بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية فستانا مجسما باللون "الأسود"، ونسقت معه كاردن باللون البيج، مصمم من قماش بدون نقاشات، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

ريم مصطفي

ريم مصطفى تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت الفنانة ريم مصطفي تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق شعرها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

من هي ريم مصطفى

ولدت الفنانة ريم مصطفى في "25 ديسمبر 1986"، وهي ممثلة مصرية، تخرجت من كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، عملت في بداية حياتها بالتسويق، ثم بدأت حياتها الفنية في الدراما التلفزيونية منذ عام 2013 من خلال مسلسل فض اشتباك.