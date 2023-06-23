بوسي تطرح "مسولى وصبحوا" بلمسات عزيز الشافعي

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الفنانة بوسي، أحدث اعمالها الغنائية بعنوان "مسولى وصبحوا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

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أغنية “مسولي وصبحوا” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، والكليب من إخراج اشرف رمضان.

وتقول كلمات الأغنية:" مسوا لى وصبحوا على الحلو فى مطرحه

مسوا لى وصبحوا على الحلو فى مطرحه

اللى بيعدل مزاجى بمجرد ما ألمحه

اللى بيعدل مزاجى بمجرد ما ألمحه

هو سر اندماجى منين ما اروح ولا اجى

هو دوايا وعنادى وانا بعشق اريحه

ده انا يا ما فسحته ياما ياما

وبأيدى مرجحته

ده انا يا ما دلعته ياما ياما

شارياه ولا بيعته

ده انا ياما فسحته ياما ياما وبأيدى مرجحته

ده انا ياما دلعته ياما ياما

شارياه ولا بيعته

واحشانى مجيته وعزيزه خطوته

قولولى هشوفه امتى بحتاج حنيته

قولولى هشوفه امتى بحتاج حنيته

لو غير نمرته عنوانه وحتته

انا متغيرش خالص احساسى ناحيته

ده انا يا ما فسحته فسحته

وبأيدى مرجحته

ده انا ياما دلعته ياما ياما

شارياه ولا بيعته ولا بيعته

ده انا يا ما فسحته فسحته

وبأيدى مرجحته

ده انا ياما دلعته ياما ياما

شارياه ولا بيعته ".

يذكر ان آخر أعمال بوسي، أغنية “ أرقص معايا “ والتي حققت نجاحًا باهرًا على موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب” وهي من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان مدين، وتوزيع يحيي يوسف، وميكس وماستر هاني محروس.