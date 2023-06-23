شكرا لقرائتكم خبر عن 25 عاما على أولى أغنيات حماقي .."الحلو يحب الحنية" فى ألبوم لقاء النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم محمد حماقي مشواره الغنائى منذ التسعينات بتقديمه أغنية " الحلو يحب الحنية " والتي كانت ضمن ألبوم لقاء النجوم 3 الذى كان يضم عددا من النجوم منهم الكينج محمد منير والنجم حميد الشاعرى والمطربة حنان، ثم صدرت له بعد ذلك عدة أغاني منفردة وعلى فترات متباعدة ليمر أكثر من 25 عاما على أغنيته الأولى.

وفي عام 2000 شارك حماقي في أوبريت "القدس هترجع لنا" والذي ساهم في معرفة الجمهور به، ثم قدمه الموزع طارق مدكور للمنتج نصيف قزمان عام 2003 واصدر له البوم بعنوان "خلينا نعيش" وحقق هذا الالبوم نجاحا كبيرا لتتوالى نجاحاته بعد ذلك ويصبح من نجوم الصف الاول فى عالم الغناء فى الوطن العربى.

النجم محمد حماقي يحيي حفلًا غنائيًا في لبنان يوم 1 شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المقبل، ومن المقرر أن يقدم حماقي باقة من أشهر أغانيه مثل: ناويها، ما بلاش، أحلى حاجة فيكي، يا ستار وغيرها من الأغاني.

وطرح النجم محمد حماقى، مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "قلبى حبك جدًا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على قناته الخاصة على يوتيوب.

وكانت آخر أغنيات محمد حماقى "أدرينالين" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، تجاوزت الأغنية 46 مليون مشاهدة على يوتيوب، كما طرح محمد حماقى مؤخرًا أغنيته جمالها استثنائى عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائى تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى تميم.