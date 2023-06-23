شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يصور فيلمه الجديد " أبو نسب " بأحد المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم محمد إمام تصوير مشاهد فيلمه الجديد " أبو نسب " بأحد المستشفيات حيث يجسد دور طبيب أطفال، ويشاركه البطولة الفنانة ياسمين صبرى وتجسد ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.



محمد امام وياسمين صبرى

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

ولقد شارك الفنان محمد إمام جمهورة بصورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد "أبو نسب" المقرر طرحة قريبا بدور العرض السينمائية، بطريقة كوميدية، عبر حسابة الرسمي على انستجرام، حيث ظهر إمام بـ "كرش"، وعلق على الصورة قائلا:"استنوا فورمة فيلم ابو نسب، الواحد تعب اوي علشان يوصلها.. قريبا ان شاء الله في جميع السينمات.