شكرا لقرائتكم خبر عن 71 عاما على "الأسطى حسن" وقصة إصابة حسين رياض بالشلل بسبب التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الجمعة، 71 عاما على عرض فيلم الأسطى حسن، حيث عرض فى 23 يونيو 1952 والفيلم من بطولة فريد شوقي، هدى سلطان، رشدى أباظة، حسين رياض ثريا سالم، زوزو ماضي، ومن تأليف فريد شوقي، والسيد بدير، وإخراج صلاح أبو سيف.

والفيلم يتناول قصة الأسطى "حسن" العامل في ورشة خراطة الحديد، وهو شخص ناقم على عيشته ولديه طفل من زوجته التي تحبه، إلا أنه يتعرف على إحدى سيدات المجتمع الراقي فتعجب به وتأخذه من حياته وورشته على أمل أنه يصير رجل أعمال ولكن فى النهاية يعود الأسطى حسن إلى ورشته وزوجته.

والفنان حسين رياض كان يجسد فى الفيلم شخصية رجل عجوز قعيد لا يتحرك إلا عن طريق الكرسى المتحرك، و كان يقضى أغلب ساعات التصوير على الكرسى المتحرك، وبسبب ذلك تعرض فى أحد الأيام لشلل مؤقت حقيقى، وهو ما تسبب فى توقف التصوير لفترة للوصول لحل وبعد ذلك نجح الأطباء فى إيجاد علاج لحالته وشفاءه.