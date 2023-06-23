ميرنا طارق تتهم زوجها أحمد البرازيلي باغتصابها وضربها وتطلب المساعدة لانقاذها منه.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 23 يونيو 2023 02:56 صباحاً - طلبت الفنانة المصرية ميرنا طارق المساعدة وإنقاذها من زوجها الملحن أحمد البرازيلي بعد ان اتهمته باغتصابها وضربها.

وذكرت ميرنا أنها هربت من المنزل وتختبئ في مكان لا يعلمه زوجها، مشيرة إلى أنها أحبت زوجها وصممت على الزواج منه رغم معارضة أسرتها.

ولفتت إلى أن أسرتها قطعوا علاقتهم بها بسبب زواجها من الملحن، وأنجبت طفلتها الوحيدة “ديجا”، مشيرة إلى أن زوجها أصبح شخص آخر وبدأ في ضربها بقسوة في كل مشاجرة تحدث بينهما، كما بدأ يغتصبها منذ 6 شهور.

وأكدت أنها طلبت الطلاق أكثر من مرة إلا أنه رفض وهدد بقتلها وخطف ابنته وتركها تتشرد في الشوارع، مشيرة إلى أنها حاولت الانتحار بسبب زوجها مرتين داعية إلى إنقاذها من بطش زوجها.