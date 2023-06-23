كتب امير فتحي في الجمعة 23 يونيو 2023 02:56 صباحاً - أعربت الفنانة المصرية آمال ماهر عن فرحتها الشديدة بتخرج ابنها عمر ضياء الدين، قائلة إنه أسعد أيام حياتها. ونشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها أثناء احتفالها بحفل تخرج نجلها، وكتبت قائلة: «الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه مبروك يا حبيبي، أنا فخورة بيك وده أسعد أيام حياتي». وأظهرت الصور احتفال امال ماهر بنجلها والذي قام بحملها في احدى هذه الصور. يذكر ان عمر هو نجل امال ماهر الوحيد من زوجها السابق محمد ضياء الدين والذي لم يستمر زواجها منه أكثر من عام واحد.

كانت هذه تفاصيل خبر نجل امال ماهر يحملها في حفل تخرجه.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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