شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد أروى جودة.. والفنانة تطلب من الجمهور الدعاء له وقراءة الفاتحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل، يحيى أحمد قاسم جودة، والد الفنانة أروى جودة، حيث أعلنت الفنانة أروى عن الوفاة عبر ستورى حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلة: "إن لله وإن إليه راجعون توفى إلى رحمة الله أبى العزيز"، وطالبت الفنانة من الجمهور الدعاء له وقراءة الفاتحة، ولم تكشف أروى جودة حتى الآن عن موعد تشييع الجنازة أو موعد العزاء.



منشور الفنانة أروى جودة

يشار إلى أنه عرض فى شهر رمضان مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، وبمشاركة أروى جودة، ونضال الشافعي، وخالد أنور، ووليد فواز، وجيهان خليل، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعى، وسلمى أبو ضيف، ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub" – سعدى جوهر.