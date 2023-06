شكرا لقرائتكم خبر عن 140مليون دولار لفيلم The Flash فى أربع أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأبطال الخارقين الجديد The Flash، إيرادات وصلت إلى 140 مليون و 972 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى منذ يوم 16 يونيو الجارى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدة العمل إلى ساعتين و 24 دقيقة.

وأنقسمت إيرادات فيلم The Flash بين 66 مليون و 472 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 74 مليونا و 500 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

الفيلم الجديد مبني على سلسلة الكتب المصورة "The Flashpoint Paradox" وسلسلة الرسوم المتحرك، والعمل يشمل دخول شركة DC لـ فكرة الكون المتعدد، بعد استخدام هذه الفكرة من قبل شركة MCU في أفلام مثل "Spider-Man: No Way Home" و "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

وكشف الفيديو الترويجى أول لمحة عن عودة كيتون بدور باتمان، عندما ظهر ببدلة باتمان الشهيرة ذات الأذنين الطويلة، وفي تسلسل، تسمع موسيقى الملحن داني إلفمان الشهيرة "باتمان" بينما ينطلق البطل الخارق كيتون للإطاحة بالأشرار.

كما يكشف الفيديو الترويجى عن أول نظرة رسمية للممثلة ساشا كالي بدور كارا زور إيل، التي ستلعب Supergirl في عالم أفلام الأبطال الخارقين في DC.