شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس بإطلالة غير رسمية فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت جينيفر لورانس مرة أخرى بإطلالة غير رسمية أثناء سيرها في الشارع عندما خرجت في مدينة نيويورك، وذلك بصورة منفردة في شوارع المدينة المزدحمة بينما كانت تتحدث على هاتفها المحمول.

نجمة Hunger Games ارتدت تي شيرت أبيض، مقترن مع بنطلون رياضي أسود فضفاض وصندل بني.



لورانس

وذلك بعدما قالت النجمة جينيفر لورانس إنها مستعدة للعودة إلى Hunger Games بعد أن تألقت في دور كاتنس ايفردين بالسلسلة الشهيرة.

شاركت الممثلة أفكارها حول العودة إلى الدور الذي جعلها اسمًا مألوفًا أثناء التحدث مع Variety للترويج للكوميديا ​​الجديدة No Hard Feelings، إذ قالت عند سؤالها عما إذا كانت ترغب في لعب الشخصية مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة: "يا إلهي ، تمامًا! إذا تمكنت كاتنيس من العودة إلى حياتي بنسبة 100%".

شارك في بطولة أجزاء Hunger Games الأربعة ليام هيمسورث، جوش هوتشرسون ، ستانلي توتشي ، إليزابيث بانكس ، دونالد ساذرلاند ، ودي هارلسون.

وكانت النجمة العالمية جينيفر لورانس تحدثت عن الجانب المظلم عندما حققت النجومية العالمية من خلال سلسلة The Hunger Games بعد عرض الفيلم فى عام 2012، حيث اعترفت بأنها شعرت بأنها "سلعة" وفقدت إحساسها بالسيطرة، وذلك حسبما قالت فى تصريحات خلال مهرجان لندن السينمائى.

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا، وفقًا لمجلة Variety، "كنت أشعر بفقدان السيطرة على نفسى تمام"، وأدلت النجمة العالمية بهذه التصريحات لـ"فرانسين ستوك" خلال مقابلة على خشبة المسرح فى سلسلة حوارات الشاشة لمهرجان لندن السينمائى.