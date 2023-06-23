شيماء سيف تكشف حقيقة الصور الصادمة التي انتشرت لها.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 23 يونيو 2023 05:44 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية شيماء سيف حقيفة الصور التي انتشرت لها مؤخرا وظهرت فيها بشكل مختلف ومفاجىء لمتابعيها.

وأكدت شيماء سيف على سعادتها بالتعليقات التي وصلتها، بعد نشرها مجموعة من الصور لها تمت معالجتها بتقنية الذكاء الاصطناعي، وظهرت فيها بنحافة ملحوظة.

وفي أول تعليق لها على الصور، نشرت شيماء سيف عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو قالت فيه: “يا مساء الفل على كل الناس الحلوة، كلكم بتسألوني إنت خسيتي، للأسف هصدمكم وأقول لكم أنا لسه مخستش زي ما إنتو شايفين”.

وأضافت: “ما أنكرش إن الصور شجعتني جدا لأنها معمولة تحفة، وأشكر الفانز الحلوين بتوعي اللي عملوها علشان شجعوني أفكر قريب آخد الخطوة دي”.

وتابعت: “شكرا أوي على تعليقاتكم الحلوة اللي قالت إني حلوة في الحالتين، ده علشان إنتو عينيكو حلوة، وأنا بموت فيكم”.

وكانت شيماء سيف نشرت هذه المجموعة من الصور عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، وأثارت الصور ضجة كبيرة.