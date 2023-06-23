نجوى كرم تتعرض للسخرية بعد هذه الاطلالة

كتب امير فتحي في الجمعة 23 يونيو 2023 05:44 صباحاً - تعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لموجة من السخرية بعد نشرها مقطع فيديو جديد لها ترويجا لاغنيتها “هيبة وطلّة ملوكية”.

وظهرت نجوى كرم في الفيديو بإطلالة صيفية بفستان مميز يشبه شكل الزهرة.

غير ان التعليقات جاءت بأغلبها ساخرة من شكل الفستان حيث جاء في التعليقات “امحق طله

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