شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعانة بالمخرج أحمد البدرى لإخراج فيلم "حمص وحلاوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستعان المنتج أحمد السبكى منتج فيلم " حمص وحلاوة " بالمخرج أحمد البدرى لإخراج الفيلم، وهو الفيلم الذي يجتمع فيه عدد من نجوم الغناء الشعبى، منهم أمينة ومحمود الليثى وسعد الصغير ورضا البحراوى وحسن الخلعى فى فيلم جديد بعنوان "حمص وحلاوة"، وهو تأليف سيد السبكى وتدور قصتة في اطار كوميدى رومانسى ويستأنف تصوير الفيلم بعد اجازة العيد والفيلم مرشح للعرض فى موسم الصيف.



أبطال الفيلم الليثى وأمينة وحجاج عبدد العظيم مع المؤلف سيد السبكى

وفي سياق متصل أعرب المطرب محمود الليثى عن سعادته برد فعل الجمهور الإيجابية حول أغنيته الجديدة "نظرة واحدة" التى يشاركه فيها الغناء شقيقه حمادة وقال لـ"الخليج 365": الأغنية دى أهديها للحاقدين وللناس اللى كانوا بيروجوا أن فى خصام وخناق مع شقيقى حمادة، وإن شاء الله الفترة الجاية هبسط جمهورى لأنى بجهز لفيلم جديد وعندى أغانى تانية جديدة يا رب تعجيك الناس اللى بتحبنى".

"نظرة واحدة" هي أول أغنية تجمع الشقيقين محمود الليثى وحمادة الليثى، والتي تصوير الفيديو كليب الخاص بها على أحد شواطئ الساحل الشمالى بمشاركة الفنانة الاستعراضية أوكسانا.