شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت شريهان فى ظهور فيلم "عرق البلح" للنور.. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الجمعة، 24 عاما على فيلم عرق البلح، حيث عرض لأول مرة فى 23 يونيو 1999 ويعد الفيلم من الأعمال الخالدة والمميزة فى تاريخ السينما المصرية.

والفيلم من بطولة شريهان وعبلة كامل ومحمد نجاتى وحمدى أحمد وجمال إسماعيل تأليف وإخراج رضوان الكاشف.

وقالت المنتجة ماريان خورى فى تصريحات سابقة أن من الأفلام التي تعتز بها عرق البلح و أنها كانت تتولي فيه أكثر من دور، وأن لولا وجود شريهان في الفيلم لم يكن سيظهر للنور، حيث تم الحصول علي سلفة إنتاج من شركة التوزيع وقتها 150 ألف جنيه لأنها بطلة الفيلم .

وتدور قصة الفيلم عن قرية صغيرة بالصعيد، حيث يعيش الناس فى فقر مدقع، ويصل إلى القرية رجل غريب يدعو الناس إلى السفر للعمل بدول الخليج، فيسافر جميع الرجال فيما عدا الجد العاجز وحفيده أحمد (محمد نجاتى) ومجموعة كبيرة من النساء.

تبدأ بين (أحمد) وإحدى بنات القرية تدعى سلمى (شريهان) قصة حب تطورت مع الوقت إلى علاقة جنسية نتج عنها حمل (سلمى) طفلاً فى أحشائها تعانى نساء القرية الحرمان، وتحمل إحداهن من أحد رجال قرية مجاورة، ويدفعها نساء قريتها إلى الانتحار وعندما يرجع بعض رجال القرية ويعلموا بما حدث يقرروا الانتقام من أحمد.