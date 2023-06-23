شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى عاطف الطيب.. هالة صدقى: "وضعى فى السينما كان هيختلف لو لسه عايش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى رحيل المخرج عاطف الطيب، حيث رحل فى 23 يونيو 1995 تاركا أعمال عظيمة لها قيمة كبيرة.

ولد المخرج الكبير عاطف الطيب في سوهاج في 26 ديسمبرعام 1947، وعمل أثناء الدراسة مساعدًا للإخراج مع مدحت بكير في فيلم (ثلاثة وجوه للحب عام 1969)، وفيلم (دعوة للحياة عام 1973).

عمل أيضًا مساعدًا للمونتاج مع كمال أبو العلا، ثم عمل مع شادي عبد السلام ويوسف شاهين بعدما درس فى قسم اﻹخراج بالمعهد العالي للسينما، ما أكسبه خبرات عديدة أهلته للتألق بدور المخرج بعدها.

قدم المخرج الراحل 21 فيلما في 15 عامًا، دخل 3 منها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

من أهم أعمال المخرج الراحل فيلم البرئ، ضد الحكومة وسواق الأتوبيس، كشف المستور، أبناء وقتلة، الحب فوق هضبة الهرم ، كتيبة الإعدام ، ملف فى الآداب، ليلة ساخنة.

كما اعترف النجوم الذين عملوا معه أنه مخرج له رؤية فنية وموهبة كبيرة في عالم الإخراج، وقالت عنه النجمة هالة صدقى من قبل : "بدأت مع عاطف الطيب فى قلب الليل قدر ياخدنى من شكل البنت الحلوة لشخصية مروان وكل التفاصيل الصغيرة اتعلمتها منه والوحيد اللى اكتشفنى فى السينما غير باقية المخرجين وبقول لو كان لسه عايش كان وضعى هيبقى مختلف فى السينما واتعلمت منه مفردات الشخصية وبعد كده جينا فى الهروب وكان تحدى لعاطف الطيب وافتقده جدًا ودورى فى الهروب اللى تقدر تعمله كانت الراحلة الجميلة معالى زايد".