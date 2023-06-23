كما ولدتها امها .. عارضة الازياء ديمي روز تفقد بوصلة الادب وتسحر جمهورها بأجرأ اطلالة على وجة الارض وبوضعيات كشفت عن عوراتها بوضوح شديد وهي على السرير اتفرج

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها عارضة الازياء ديمي روز تفقد بوصلة الادب وتسحر جمهورها بأجرأ اطلالة على وجة الارض وبوضعيات كشفت عن عوراتها بوضوح شديد وهي على السرير!؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة فاضحة لها.