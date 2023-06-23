شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب كوميدية تجمع أكرم حسنى وأسماء أبو اليزيد فى "العميل صفر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم أكرم حسنى تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العميل صفر" الذى بدأ تصويره الأسبوع قبل الماضى بعد توقف تحضيراته لمدة عامين، والعودة مع تغييرات جذرية في فريق العمل، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى مع وجود قصة حب تجع أكرم حسنى وأسماء أبو اليزيد مليئة بالمفارقات الكوميدية خلال الأحداث.

فيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي والممثلة السعودية فاطمة البنوي لأول مرة في فيلم مصري، وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل "جيمس بوند" لكنه يفشل في ذلك من خلال تعرضه للعديد من المواقف الكوميدية.

وفى سياق آخر يشارك أكرم حسنى كضيف شرف في فيلم "مستر اكس" مع النجم أحمد فهمى والمنتظر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، والعمل يشارك في بطولته هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

أما أسماء أبو اليزيد فكان آخر أعمالها فى السينما فيلم "الدعوة عامة" من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.