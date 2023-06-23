شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة للراديو بيضحك: جعفر العمدة كسر الدنيا وسوق الكانتو مهم فى تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق النجم أمير كرارة أثناء حواره مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج الراديو بيضحك على إذاعة 9090 إلى مسلسل سوق الكانتو الذى قام ببطولته فى دراما رمضان الماضى قائلاً: "سافرت الجونة بعد رمضان لاقيت فى فئة من الناس منبهرة بالمسلسل، واما عملته كنت بعتبر إن ده حاجة مهمة فى تاريخى، بشكله الشيك، وصورته الحلوة جداً عن مصر فى الفترة دى".

وأضاف: "رمضان ليه ظروفه الخاصة، وبالمناسبة جعفر العمدة كسر الدنيا فى رمضان ومحمد رمضان نجم كبير، وبيعرف هو ومحمد سامي سوا يقدموا حاجة حلوة للناس".

برنامج الراديو بيضحك يذاع يوم الخميس فى الساعة السادسة مساء حتى الثامنة، واستضاف مؤخراً خلال حلقاته نجوم مثل ماجد المصرى، أحمد فهيم، وقبلهما خلال شهر رمضان استضافت أحمد العوضى، ياسر جلال، محمد رمضان، أحمد السقا على الترتيب، وهى الحلقات التى شهدت حديثهم حول كواليس أعمالهم بدراما رمضان الماضى.