موعد حلقة لطيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي"

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" النجمة لطيفة، والتي تطل على جمهورها بالعديد من المفاجآت، وتذاع الحلقة خلال احتفالات عيد الأضحى الأسبوع المقبل، ووصفت الإعلامية منى الشاذلي الحلقة بالاستثنائية، لما تحمله من نوستاليجا وحنين للماضي.

تظهر لطيفة في الحلقة بأكثر من "لوك" ولأول مره تستعيد ذكريات فيلم "سكوت هنصور" وتعيد ارتداء فستانها في الفيلم خلال أغنية المصري، كما ترتدي ملابس كليبها الأول "بحب بغرامك" والذي عرض لأول مره منذ ثلاثون عاما.

باقة من أجمل أغاني لطيفة بين الماضي والحاضر

وتغني لطيفة خلال الحلقة باقة من أجمل أغنياتها بين الماضي والحاضر، من بينها "إن شالله، موحشتكش، اصالحك ومالو، أرجوك اوعى تغير، يا سيدي مسي" وغيرها.

كما تروي الكثير عن مسيرتها ورحلتها من تونس إلى مصر، وترد لأول مره على واقعة إليسا خلال حفل تريو نايت الرياض، وتتحدث عن كواليس وأسرار جديدة عن ألبومها الأول.

برنامج "معكم منى الشاذلي" يذاع خلال الأسبوع المقبل على شاشة قناة "cbc"، وقد حضر التصوير مجموعة من فانز النجمة لطيفة، كجمهور في الحلقة، واحتفلوا بها بعد التصوير والتقطوا معها العديد من الصور التذكارية.