حصيلة إيرادات فيلم بيت الروبي (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فيلم بيت الروبي للنجم كريم عبدالعزيز، أمس الخميس، إيرادات بلغت 3 ملايين و29 ألفا و760 جنيها فى ثانى أيام طرحه فى السينمات، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال يومين من طرحه فى السينمات المختلفة 5 ملايين و123 ألفا و115 جنيها.

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

قصة فيلم بيت الروبي

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول يعيش المؤثر الاجتماعي إبراهيم الروبي مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم إنجابه هو وزوجته تُكدر صفو حياتهما، فيفكران في أمر خطير عواقبه وخيمة.

العرض الخاص لفيلم بيت الروبي

وكان احتفل صناع وأبطال فيلم بيت الروبي، الثلاثاء الماضي بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى السينمات بـ 6 أكتوبر.