شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "بيت الروبى" لـ كريم عبدالعزيز يسجل 5 ملايين و123 ألف جنيه فى يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "بيت الروبى" للنجم كريم عبد العزيز أمس الخميس 3 ملايين و29 ألفا و760 جنيها فى ثانى أيام طرحه فى السينمات، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال يومين من طرحه فى السينمات المختلفة 5 ملايين و123 ألفا و115 جنيها.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ويناقش قضية "السوشيال ميديا"، ومهنة الانفلوانسر التي انتشرت الفترة الماضية بشكل كبير، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، ثم يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يواجه السوشيال ميديا، ويصبح عن طريق الصدفة "انفلونسر" مشهور وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.

وطرح صناع عمل الفيلم أغنية دعائية له مؤخرا بعنوان "سمع هس" وهي من غناء محمود العسيلي، وشارك في غنائها نجمي العمل كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي.

كما احتفل صناع العمل وأبطاله الثلاثاء الماضي بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى السينمات بـ 6 أكتوبر، وأعرب خلاله النجم كريم عبد العزيز عن سعادته البالغة بالمشاركة في بطولة الفيلم، مشيرا أن أكثر ما حمسه للفيلم أنه يناقش موضوعا عصريا موجودا فى الشارع والبيت بذكاء وببساطة، مع وجود البسمة والكوميديا.