شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنان محمد السعدنى وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر
محمد السعدنى ممثل شاب يتمع بخفة ظل، شارك فى العديد من الأعمال الكوميدية، حيث كانت بدايته في فيلم "الناظر" عام 2000 وجسد دور الطالب سامى في المدرسة الثانوية والذى شارك في مسابقة المدرسة بعد محاولات حسن حسنى إبعادهم على المسابقة، وبعدها شارك في عدة أعمال أبرزها "ملك وكتابة" و"مطب صناعى" و"ما تيجى نرقص".
كما ظهر محمد السعدنى في أفلام "جعلتنى مجرمًا" مع أحمد حلمى، عندليب الدقى" مع محمد هنيدى، "خليك في حالك" مع أحمد عيد، "تيمور وشفيقة" مع أحمد السقا ومنى زكى، "آسف على الازعاج"، ومسلسلات "تامر وشوقية"، و"الباب في الباب"، و"سرايا عابدين"، و"أبو العروسة"، و"لاد ناس" وأخيراً "حلوة الدنيا سكر".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز