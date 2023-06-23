شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان والدة الفنان محمد السعدنى لمسجد مصطفى محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل، منذ قليل، جثمان والدة الفنان محمد السعدنى، إلى مسجد مصطفى محمود لتشييعها إلى مثواها الأخير، وكان الفنان محمد السعدنى قد كتب عبر حسابه على فيس بوك، توفى إلى رحمة الله حبيبتى أمى صباح نور الدين صيادى، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة فى جامع مصطفى محمود بالمهندسين برجاء الدعاء، والدفنة فى البساتين مدافن فكرى السعدنى بعد جامع الكحلاوى.

محمد السعدنى ممثل شاب يتمع بخفة ظل ولذلك شارك في العديد من الأعمال الكوميدية حيث كانت بدايته في فيلم "الناظر" عام 2000 وجسد دور الطالب سامى في المدرسة الثانوية والذى شارك في مسابقة المدرسة بعد محاولات حسن حسنى إبعادهم على المسابقة، وبعدها شارك في عدة أعمال أبرزها "ملك وكتابة" و"مطب صناعى" و"ما تيجى نرقص".

كما ظهر محمد السعدنى في أفلام "جعلتنى مجرمًا" مع أحمد حلمى، عندليب الدقى" مع محمد هنيدى، "خليك في حالك" مع أحمد عيد، "تيمور وشفيقة" مع أحمد السقا ومنى زكى، "آسف على الازعاج"، ومسلسلات "تامر وشوقية"، و"الباب في الباب"، و"سرايا عابدين"، و"أبو العروسة"، و"لاد ناس" وأخيراً "حلوة الدنيا سكر".