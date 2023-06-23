شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود تحضر جنازة زوج شقيقتها ووالد الفنانة أروى جودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت، منذ قليل، الفنانة صفاء أبو السعود لمسجد مصطفى محمود لحضور جنازة يحيى أحمد قاسم جودة، زوج شقيقتها ووالد الفنانة أروى جودة، لتشييعه إلى مثواه الأخير.



صفاء أبو السعود

وتوفى يحيى أحمد قاسم جودة، والد الفنانة أروى جودة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث أعلنت الفنانة أروى جودة عن الوفاة عبر ستورى حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله أبى العزيز"، وطالبت الفنانة من الجمهور الدعاء له وقراءة الفاتحة.

وأضافت الفنانة أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة على والدها المغفور له بإذن الله، بعد صلاة الجمعة فى مسجد مصطفى محمود.

يشار إلى أنه عرض للفنانة أروي جودة فى شهر رمضان مسلسل "رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، وبمشاركة نضال الشافعي، وخالد أنور، ووليد فواز، وجيهان خليل، وحمزة العيلي، وأحمد الرافعى، وسلمى أبو ضيف، ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub" – سعدى جوهر.