ﻋﺎﻟﻢ »ﺳﺒﺎﻳﺪرﻣﺎن« وأﺑﻄﺎﻟﻪ اﻟﺨﺎرﻗﻮن

ياسر رشاد - القاهرة - سبايدرمان أحد أهم الأبطال الخارقين المفضلين لدى الجمهور، ويحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال والمراهقين. هذه الشخصية تم إنشاؤها فى الأصل من قبل ستان لى وستيف ديتكو. بدأ رجل العنكبوت فى المجلات الهزلية والرسوم المتحركة والأفلام وألعاب الفيديو وكتب التلوين والروايات وكتب الأطفال وألعاب الملاهى على شاشة التلفزيون، وفى السينما.. تم إنتاج سلسلة توكوساتسو التى تصور الرجل العنكبوت بواسطة Toei وتم بثها فى اليابان. يشار إليها عادة بالنطق اليابانى «Supaidā-Man»...

«توم هولاند» أفضل من قدم «سبايدرمان»

يظل أكثرها شهرة مسلسل بطولة توبى ماجواير وأندرو جارفيلد وتوم هولاند. تم إخراج الثلاثية الأولى من قبل سام ريمى، الكثيرون يرون أن «توم هولاند» هو أفضل من قدم «سبايدرمان» لأنه تَمكن من إجادة لعب كل من «بيتر باركر» و«سبايدرمان» فى آن واحد»، فى حين أن «توبى ماجواير» كان أفضل من قدم «بيتر باركر» بينما «أندرو جارفيلد» كان أفضل «سبايدرمان».

تم تكليف ماجواير بإحياء الرجل العنكبوت، ودعمه كريستين دونست، وويليم دافو، وجيمس فرانكو، وكليف روبرسون، وروزمارى هاريس. نظرًا للنجاح الكبير الذى حققه هذا الإنتاج، تم إصدار سلسلتين فى عامى 2004 و2007 على التوالى.

تمكن جارفيلد من دمج بعض خصائص العناكب فى حركات شخصيته

بعد خمس سنوات من ظهور سبايدر مان 3 فى عام 2012.، قام أندرو جارفيلد بدور بيتر باركر، وكان طاقم الممثلين مكونًا من إيما ستون، ريس إيفانز. حقق هذا الفيلم أيضًا نجاحًا كبيرًا فى شباك التذاكر، وتبعه تكملة فى عام 2014. شهد عام 2017 إصدار أحدث سلسلة أفلام إعادة تشغيل سبايدر مان حتى الآن، بطولة توم هولاند. تم إخراج هذه الثلاثية من قبل جون واتس، كان لسلسلة الأفلام هذه لمسة خاصة جعلت المعجبين يتحولون إلى البرية: فى Spider-Man: No Way Home، أعاد Garfield وMaguire تمثيل أدوارهم كأبطال خارقين على الشاشة.

لطالما كان أندرو جارفيلد من كبار المعجبين بـ Spider-Man، لذلك عندما عُرض عليه، أخذه على محمل الجد. على المستوى البدنى، عمل لمدة ستة أشهر مع مدرب شخصى، باتباع روتين مخصص، وكذلك مع منسق حيلة، لإتقان مهاراته. علاوة على ذلك، درس الممثل حركات مختلف الرياضيين، وعلى الأخص حركات العناكب (عبر NME). بفضل هذا، تمكن جارفيلد من دمج بعض خصائص العناكب، مثل سكونها وخفتها، فى حركات شخصيته.

عبارة سبايدرمان الشهيرة، «أعلى، أعلى، بعيدًا!»

تضمنت ثلاثية سام رايمى بطولة توبى ماجواير وكيرستن دانست وجيمس فرانكو عبارة سوبرمان الشهيرة خلال أحد المشاهد المبكرة لأول فيلم سبايدر مان. استخدم بيتر باركر شعار سوبرمان، والذى استخدمه كلارك كينت فى كل مرة يطير فيها إلى السماء، فى أحد المشاهد الافتتاحية للفيلم عندما يتعلم باركر كيفية استخدام قدراته الشجاعة الجديدة. بعد أن تعرض للعض من قبل عنكبوت مشع خلال رحلة ميدانية إلى مختبر علم الوراثة، يمارس بيتر باركر تنشيط تصويره عبر الويب على سطح أحد المنازل فى مدينة نيويورك، محاولًا استخدام عدة مجموعات مختلفة من العبارات وإيماءات اليد للحصول على قوته الجديدة.. بصرف النظر عن «Go web!» و«يطير!»، يصرخ بيتر باركر أيضًا عبارة سوبرمان الشهيرة، «أعلى، أعلى، بعيدًا!».

أحد أكثر المشاهد التى لا تنسى من فيلم Spider-Man هو بيتر باركر وهو يصطاد مارى جين وصينية الغداء بأكملها بعد انزلاقها. وخلافًا للاعتقاد الشائع، لم يتم تنفيذ هذا المشهد رقميًا: لقد استغرق الأمر أكثر من 100 لقطة، ولكن فى النهاية، بمساعدة غراء خاص، تمكن من الإمساك بالصينية وكل عنصر على حدة.

* خطاب إيما ستون

فى TheAmazing Spider-Man، لعبت إيما ستون دور جوين ستايسى. فى الفيلم الثانى، كانت هذه الشخصية مسؤولة عن إلقاء خطاب التخرج، وقد أثرت على الجمهور برسالتها الملهمة بدعوة الطلاب للعيش على أكمل وجه. هذا الخطاب المؤثر كتبته ستون نفسها.

من بين جميع الممثلين الذين لعبوا Spider-Man فى كل السلسلة كان الشخص الوحيد الذى اقترب من العمر الحقيقى للشخصية هو توم هولاند، الذى كان يبلغ من العمر 19 عامًا عندما تم اختياره لهذا الدور. ليس هذا فقط: كانت أفلام هولاند هى أيضًا تلك الأفلام التى تعمقت فى تجربة طلاب المدارس الثانوية. من أجل إعداد الممثل البريطانى لهذه التجربة، دعاه جون واتس لحضور مدرسة برونكس الثانوية للعلوم تحت اسم مستعار وانتحال شخصية طالب آخر. وهكذا، لبضعة أيام، تمكنت هولاند من تحقيق الشىء نفسه الذى حققه بيتر باركر: ألا يلاحظه أحد فى المدرسة ويكتشف هويته السرية.

الطريف أنه أثناء تصوير جميع الأجزاء، وقع كل من توبى ماجواير وكيرستن دانست وأندرو جارفيلد وإيما ستون وتوم هولاند وزندايا فى حب بعضهما البعض. لا يزال الأخيرون معًا حتى يومنا هذا. فى واقع الأمر، نصحت المنتجة آمى باسكال، التى عملت فى كل من TheAmazing Spider-Man وHolland's Spider-Man، الجميع بمحاولة عدم مواعدة بعضهم البعض، وهى التعليمات التى تم تجاهلها بوضوح.

*الرجل العنكبوت (1967)

الرجل العنكبوت (1967)، قد يواجه المعجبون صعوبة فى تذكر هذه السلسلة. تم إنتاجها بميزانية منخفضة. علاوة على ذلك، كان الحوار سيئًا بشكل مثير للضحك، وكانت الرسوم المتحركة أحياناً غريبة بعض الشىء. إنه ليس أسوأ عرض فى هذه القائمة، وهى سلسلة أنتجها رالف باكشى نفسه. ليس من المستغرب أن ينتهى العرض بعد موسمه الثالث. الرجل العنكبوت (1981)

مع نجاح الرسوم الكاريكاتورية الأخرى للأبطال الخارقين فى أواخر السبعينيات، جاء إحياء الزاحف الجدارى فى مغامرات جديدة تمامًا ركزت على الحياة الشخصية لبيتر باركر بقدر ما ركزت على مكافحة الجريمة..الرجل العنكبوت وأصدقائه المذهلون (1981)

قد يتعرف عشاق سبايدر مان الأكبر سنًا على هذا العرض لأنه قد يكون المكان الذى تعرفوا فيه لأول مرة على مقاتل الجريمة المشهور عالميًا. تم بث Spider-Man and His Amazing Friends لأول مرة على NBC واستمر لمدة ثلاث سنوات. كما كان بمثابة أول مقدمة تلفزيونية لـ X-Men، بالإضافة إلى كل من أصدقائه Firestar وIceman، وهما عضوان مشهوران فى فريق mutant. لا يزال المعجبون يتذكرون هذا العرض باعتزاز اليوم لقصصه الجذابة

بعد إصدار فيلم Spider-Man الأول لسام ريمى فى عام 2002. كان الهدف من Spider-Man: The New Animated Series مواصلة القصص التى بدأت فى الفيلم. ومع ذلك، فإن بعض القضايا الصارخة جعلت هذا العرض ربما يكون الأكثر نسيانًا فى هذه القائمة. السبب الرسمى لإلغاء المسلسل بعد موسم واحد فقط هو أنه لم يتناسب مع برامج MTV الأخرى فى ذلك الوقت، لكن معظم الناس يعزون ذلك إلى القصة المتناقضة والرسوم المتحركة السيئة. لكى نكون منصفين، كان ذلك فى أوائل العقد الأول من القرن الحادى والعشرين، ولم تكن الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد قريبة من الجودة التى هى عليها اليوم. ولا نيل باتريك هاريس مثل بيتر باركر يمكن أن ينقذ هذه السلسلة سيئة التقديم.

‏Spider-Man إنتاج عام 2002‏. كان من المُفترض أن يتم إنتاج الفيلم فى الثمانينيات، وكان من المفُترض أن يتولى إخراجه صناع الأفلام توبى هوبر، وجوزيف زيتو، وجيمس كاميرون. لكن الإنتاج توقف بسبب عدم حصوله على الترخيص بالإضافة إلى مسائل مالية. بعد التوقف عن إنتاج الفيلم لما يقرب من 25 عامًا، حصلت شركة كولومبيا بيكتشرز على ترخيص إصدار عالمى للفيلم فى عام 1999، بعد أن حصلت على خيارات من شركة مترو جولدوين ماير بشأن سيناريو الفيلم الذى طُور بواسطة الشركات أفلام كانون، وكارلوكو، ونيو كانون. من بين تلك السيناريوهات المتعددة؛ حيث تمت كتابة السيناريو بواسطة جيمس كاميرون، وتيد نيوسوم، وجون برانكاتو، وبارنى كوهين، وجوزيف جولدمان.. يتناول الفيلم قصة طالب فى المرحلة الثانوية يُدعى بيتر باركر. يعضه عنكبوت مُعالج جينياً، فيكتسب قدرات خارقة نتيجة امتزاج كود العنكبوت الجينى بالكود الخاص به. يسىء استخدام هذه القوة فى البداية متسبباً فى موت عمه، ليتحول بعد ذلك إلى البطل الخارق الرجل العنكبوت. مُعجباً من صغره بجارته مارى جين واتسون. ويدخل فى معارك ضارية مع العفريت الأخضر الذى يمثل الشر، وهو والد صديقه هارى أوسبورن.

فيلم الرجل العنكبوت 2004 يعرض الفيلم فى البداية عن معاناة بيتر باركر فى التوفيق بين مسئوليات سبايدر مان فى مكافحة الجريمة وأداء متطلبات حياته الشخصية حيث يكتشف تراجع فى مستواه الدراسى وعلاقته العاطفية مع مارى جين واتسون يصبح هارى رئيس قسم أبحاث Oscorp، ويرعى عالم نووى لامع يدعى أوتو أوكتافيوس الذى يحلم بإحداث تفاعلات إندماج نووى ليتمكن من الاستفادة من طاقتها المتجددة، يرتدى أذرع آلية ذات ذكاء صناعى ليسخرها فى عمل تجربته. بالرغم من نجاح عمل التجربة فى البداية، لكن تزداد الطاقة مما يؤدى إلى اختلال توازن الأمور بسرعة، وبعناد يرفض أوكتافيوس إنهاء التجربة، مما يؤدى إلى مقتل زوجته، وتدمير الرقاقة العصبية التى تحمى اوكتافيوس من تأثير الأذرع على عقله، وتلتحم الأذرع مع عموده الفقرى. يصل الرجل العنكبوت وينهى التجربة قبل حدوث المزيد من الضرر.

* حقل تجارب فيزيائى

سبايدرمان 3‏ إنتاج عام 2007، تدور أحداث الجزء الثالث بنفس الشخصيات الأساسية وهم بيتر باركر (سبايدرمان). تبدا القصة بإنقاذ بيتر ابنة العمدة ويتسلم مفتاح المدينة وعندها يصيبه الغرور وتتوتر علاقته بام جى فى أحد الأيام يتبع بيتر كائت غريب ومن صفاته زياده العدوانية لصاحبة وهو من الطفيليات وعندها يزداد بيتر قوة وعنف وهنا يرتدى بيتر البدلة السوداء وأيضا يكتشف أن قاتل عمه بين هرب من السجن ويدخل بحقل تجارب فيزيائى ويتحول لساندمان ويذهب بيتر للقضاء عليه بعد أن ملئ الحقد قلبه ويقضى عليه وعلى جانب آخر يذهب هارى ويدور عراك بينه وبين بيتر.

الرجل العنكبوت المذهل (2008)

لم يحاول صناع سلسلة رسوم متحركة من Spider-Man لمدة خمس سنوات بعد فشل Spider-Man: The New Animated Series، قررت Sony منح الزاحف الجدارى فرصة مرة أخرى على الشاشة الصغيرة وأنشأت TheSpectacular Spider-Man. أخذ المنتج والكاتب جريج وايزمان كل ما فعله فى Gargoylesوإحضاره إلى سلسلة الزاحف الجدارى. تلقى هذا التفسير المتحرك فى النهاية ثناءً كبيرًا لاستخدامه للسمات الناضجة ورواية القصص الجريئة والشخصيات المعقدة طوال فترة تشغيله. كما أنها ازدهرت بسبب تفسيراتها الجديدة للأشرار والشخصيات الكلاسيكية، وبناء العالم القوى، والطاقة، وروح الدعابة التى اجتذبت جماهير من فئات عمرية متعددة.

* الرجل العنكبوت: أقصى قدر من السم

‏Spider-Man، الذى أعيد تسميته لاحقًا Spider-Man: Maximum Venom هو واحد من أفضل سلسلة الرسوم المتحركة Spider-Man وأكثرها تميزًا. وقد أشاد بها النقاد لكتابته القوة وتمثيله الصوتى. إنه يتبع القصة المعتادة لبيتر وهو يحصل على قواه ويتعلم أن يصبح بطلاً. فى النهاية يتجه نحو اليسار بشدة عندما يتم إرسال بيتر إلى مدرسة للموهوبين.. كانت هذه السلسلة ممتعة واستخدمت الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد مع الخلفيات ثلاثية الأبعادلإلقاء نظرة نقية.

* الرجل العنكبوت النهائى 2012

تدور أحداث المسلسل حول بيتر بعد عام واحد من أن يصبح Spider-Man. لقد واجه كل أنواع الشدائد، ومع ذلك لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه. سيتطلب ذلك أن يتعلم العمل مع أبطال مراهقين آخرين مثله تمامًا. تلقى Ultimate Spider-Man آراء متباينة لإخافته من الرجل العنكبوت الناضج الأكثر شهرةالوقائع المنظورة. كان المعجبون يتوقعون أن يكون هذا أكثر نضجًا، على الأقل لاستكمال أسلوبه الفنى الناضج..

الرجل العنكبوت: العودة للوطن

أنتج عام 2017 هو الفيلم السادس عشر فى عالم مارفل السينمائى (MCU). الفيلم من إخراج جون واتس.توم هولاند يلعب دور بيتر باركر / سبايدر مان، إلى جانب مايكل كيتون، جون فافرو، جوينيث بالترو. فى «الرجل العنكبوت: العودة للوطن»، يحاول بيتر باركر الموازنة بين حياة المدرسة الثانوية وكونك الرجل العنكبوت أثناء مواجهة نسر.

الرجل العنكبوت: بعيداً عن الوطن

الفيلم هو الجزء المكمل لفيلم الرجل العنكبوت: العودة للوطن (2017) يروى قصة باركر وأصدقائه عندما يذهبون فى عطلة الصيف إلى أوروبا.هو مرتبط بفيلم المنتقمون: نهاية اللعبة..فبعد أحداث فيلم المنتقمون يخطط بيتر باركر، الذى دمره موت معلمهٌ تونى ستارك، إلى ترك زى أبطاله الخارقين وراءه لبضعة أسابيع من أجل الذهاب فى إجازة إلى أوروبا مع زملائه فى المدرسة الثانوية، ولكن هذه الإجازة تتعرض للخطر بسرعة عندما يوافق على ميستيريو لمساعدة نيك فيورى فى كشف لغز العديد من هجمات المخلوقات التى تعصف بالقارة.

سبايدرمان: لا عودة إلى الديار

‏Spider-Man: NoWay Home مبنى على شخصية سبايدرمان من مارفل كومكس، وهو الفيلم السابع والعشرون فى عالم مارفل السينمائى. الفيلم من إخراج جون واتس وكتابة كريس ماكينا وإريك سومرز، وبطولة توم هولاند فى دور بيتر باركر فى الفيلم، يطلب باركر من الدكتور ستيفن سترينج (كومبرباتش) أن يجعل هويته كرجل العنكبوت سرًا مرة أخرى بالسحر بعد الكشف العام عنه فى فيلم بعيدًا عن الوطن، لكن هذا يكسر الكون المتعدد ويسمح لخمسة أشرار خارقين من عوالم بديلة بالدخول إلى عالم بيتر باركر.

‏Spider-Man: Acrossthe Spider-Verse

الفيلم تكملة لسبايدرمان: إنتو ذا سبايدر-فيرس الذى صدر عام 2018، واحداثه تقع فى اكوان خيالية موازية تسمى سب ايدر فير. الفيلم من إخراج جواكيم دوس سانتوس وكيمب باورز وجوستين كيه تومبسون، وكتابة فيل لورد وكريستوفر ميلر. الأداء الصوتى من بطولة شاميك موور بدور مايلز موراليس، وأصوات أيضاً هيلى ستاينفيلد وبريان تيرى هنرى ولورن فيليز وجيك جونسون وجيسن شوارتزمن وإيسا راى وكاران سونى ودانييل كالويا وأوسكار إسحاق.