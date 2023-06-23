السرد والهوية في رواية عباس منصور.. ندوة اتحاد الكتاب الاثنين

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم شعبة النقد والدراسات الأدبية برئاسة الدكتورة هدى عطية، ندوة بعنوان (السرد والهوية_ مقاربات نقدية في رواية نسوان الدميري للكاتب عباس منصور)، وذلك في السابعة مساء يوم الاثنين المقبل، الموافق ٢٦ يونيو، بمقر الاتحاد ١١ أ شارع حسن صبري بالزمالك، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور علاء عبدالهادي نقيب كتاب مصر.

يتحدث بالندوة كل من الدكتورة هدى عطية، والدكتور د. محمد عليم، ويدير اللقاء الدكتور عايدي علي جمعة.

ومما ورد على غلاف الرواية:

من فوق المنبر ذي الدرجات العشرين في الجامع الكبير بسونباس زعق أبوعجيزة خطيبا لصلاة الجمعة بعد تمهيد ردئ:

- أيها الناس احذروا سخط الله، ها أنتم تعبدون الأضرحة ،تقدسون قبور موتاكم، أيها المشركون بالله الخارجون عن دينه، ياويلكم، تقضون الليل في تدخين الحشيش، تتمايلون مع الطبل والزمر، وتقولون إنها الحضرة والذكر، حضرة من هذه؟ حضرة الله أم حضرة الشياطين، وذكر من؟

أتذكرون الله بارتكاب المعاصي وعبادة الأضرحة؟ إنها لكبيرة ما سبقكم إليها من أحد...

الجالسون على حصير الجامع نائمون من تعب الحصاد وشغل الموسم في قيظ بشنس، ما إن سكنت أجسادهم فى الظلال على الأرضية النظيفة تحت سقف الجامع حتى دخلوا في النعاس. من بين الحضور صاح أبوعامر:

- انزل ياولد، أنت لا تعرف ماتقول، ليس بيننا كافر او مشرك.

من الغفوة انتبه الغمري منصور والرفاعي وسعد عبدالمنعم الذي التفت إلى أبوعامر:

- ماذا هناك ياعم الشيخ؟

_الواد ابن أبوعجيزة يقول إننا كفرة نعبد القبور.

وقف سعد صائحا:

- علىّ الطلاق بالتلاتة ما أنت مكمل، انزل ياابن الدايخة، ده انت أمك ماشية من غير لباس، روح هات لها لباس وبعدين كلمنا عن الكفرة والمؤمنين.

يذكر أن الكاتب عباس منصور عضو اتحاد الكتاب، عضو سابق في لجنة تأليف المناهج بوزارة التربية الكويتية، مواليد 1962

- ليسانس دار العلوم 1985.

صدر له:

1- في المقهى طبعا ديوان شعر مطبوعات وزارة الثقافة 1996.

2ـ الخسائر الناجمة عن المشي ديوان شعر 2000.

3ـ الشاسو مسرحية شعرية حصلت على الجائزة الأولى من اتحاد الكتاب 2010.

4ـ نهج البداوة دراسة في التاريخ الاجتماعي عند العرب2010.

5. القرابين ديوان شعر مطبوعات الهيئة العامة للكتاب 2018.

6- قلب أحمد ديوان شعر مركز الحضارة العربية 2010.

7- في حضرة الوثن ديوان شعر دار الادهم.

8- نسوان الدميرى رواية، مدبولي الصغير.

9- مستقبل الأديان دراسة مقارنة في الأديان، مدبولي الصغير 2021.



