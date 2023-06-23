شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد إلى المستشفى بعد إصابتها بوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد لوعكة صحية شديدة نُقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات فى منطقة المهندسين، وهو ما قد يستعدى إجراء عملية جراحية.

وكانت الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد قد احتفلت بعيد ميلاد النجمة نيرمين الفقى فى وقت سابق، وذلك نظراً لارتباطهما بعلاقة صداقة وطيدة، وكتبت على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلة "كل سنة وأنت أحلى وأجمل صاحبة وأخت وكل حاجة حلوة كل سنة وإنتى منورة الدنيا بطيبة قلبك وجدعنتك كل سنة وانتي أنجح وأعلي وفيكي كل حاجة حلوة زيك عقبال كل السنين الحلوة ليكي حبيبتي".