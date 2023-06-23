شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يخوض دراما رمضان 2024 بمسلسل "الراكون" توقيع محمد العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم يوسف الشريف خوضه موسم دراما رمضان المقبل 2024، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم "الراكون"، وهو من تأليف زوجته إنجى علاء، وإخراج محمد العدل، وإنتاج شركة سينرجى، وذلك بعد غيابه العامين الماضيين عن تقديم أعمال جديدة.



الراكون

ونشر يوسف الشريف بوستر ترويجى للعمل عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر خلاله وهو يخفى وجهه بيده، وحوله زجاج مكسور، وسط تفاعل كبير من الجمهور متشوقين لمعرفة التفاصيل الكاملة للعمل.

يذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كوفيد 25"، الذي عرض في رمضان 2021، من 15 حلقة وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يتوفى ابنه فيعيش عقدة فيقرر أن يتحول إلى يوتيوبر ليبتعد عن مواجهة البشر، ويكتشف مرضا خطيرا يصيب البعض، ويقرر الذهاب مرة أخرى للمستشفى الذى كان يعمل به منذ سنوات خوفًا من أن يؤذى البعض مثلما قام بإيذاء ابنه وآخرين، ليلتقى بنماذج وشخصيات إنسانية متعددة داخل المستشفى، كل منهم له قصة وخط درامى خاص به.