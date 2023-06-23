الأوبرا تحتفل بذكرى 30 يونيو بأعمال وطنية للتراث فى معهد الموسيقى

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القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان ثورة شعب تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى أمسية وطنية فى الثامنة والنصف مساء الأحد 25 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية.



احتفالية دار الأوبرا بثورة 30 يونيو

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الحماسية لكبار الملحنين منها مصر تتحدث عن نفسها - موسيقى يا ليلة العيد لـ رياض السنباطى ، حب الوطن - مصر يا ام الدنيا - الله يا بلادنا الله - يانسمة الحريه لـ محمد عبد الوهاب ، بالسلام لـ محمد الموجى ، احلى بلد بلدي - على الربابة - يا حبيبتى يا مصر لـ بليغ حمدى ، ع الدوار لـ احمد صدقى ، انا المصري لـ سيد درويش ، بلدي احببتك يابلدي لـ محمد فوزى ، حبايب مصر لـ حلمى بكر ، صورة لـ كمال الطويل ، مصر اليوم في عيد لـ عمر الجيزاوي ، بحبك يا مصر لـ محمد سلطان .. اداء انغام مصطفى ، احمد الوزيري ، محيى صلاح، حنان الخولي ، احمد محسن ، رضوى سعيد ، محمد شوقي ، حنان عصام وعبد الله لبيب الحاصل علي جائزة الصوت الذهبي 2019 وجائزة الدكتورة رتيبه الحفني 2021 .



احتفالية دار الأوبرا بثورة 30 يونيو