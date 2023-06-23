شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة لعاطف الطيب فى ذكرى رحيله: طولت عمرى الفنى وقدمتنى بشكل جديد للجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة لبلبة على إحياء ذكرى وفاة المخرج الكبير عاطف الطيب، التى تحل اليوم، إذ أنه رحل عن عالمنا 23 يونيو عام 1995، قائلة: "كل أحزانى رجعت لى تانى يوم ذكرى وفاته".

وأضافت لـ"الخليج 365": "لسا عايش فى وجدانى أنا وكل عشاق إبداعاته العظيمة"، مشيرة إلى أنه أعاد اكتشافها وتقديمها إلى الجمهور بشكل جديد من خلال فيلمى ليلة ساخنة، وضد الحكومة".

كما وجهت له رسالة قائلة: "أستاذى العظيم أنت غيرت حياتى الفنية، وطولت عمرى الفنى، وليك فضل كبير فى حياتى بعد ربنا، وعمرى ما هنساك لحد آخر عمرى يا أستاذى".

ولد المخرج الكبير عاطف الطيب فى سوهاج فى 26 ديسمبر عام 1947، وعمل أثناء الدراسة مساعدًا للإخراج مع مدحت بكير فى فيلم (ثلاثة وجوه للحب عام 1969)، وفيلم (دعوة للحياة عام 1973).

عمل أيضًا مساعدًا للمونتاج مع كمال أبو العلا، ثم عمل مع شادى عبد السلام ويوسف شاهين بعدما درس فى قسم اﻹخراج بالمعهد العالي للسينما، ما أكسبه خبرات عديدة أهلته للتألق بدور المخرج بعدها.

أعمال عاطف الطيب

قدم المخرج الراحل 21 فيلما في 15 عامًا، دخل 3 منها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.

من أهم أعمال المخرج الراحل عاطف الطيب فيلم البرىء، ضد الحكومة وسواق الأتوبيس، كشف المستور، أبناء وقتلة، الحب فوق هضبة الهرم ، كتيبة الإعدام ، ملف فى الآداب، ليلة ساخنة.

عانى فى صغره من حمى روماتيزمية لم يتم علاجها بشكل جيد، ما سبب له فى الكبر أزمة فى القلب، ثم أصيب بمرض السكر.

رفض المخرج الراحل عاطف الطيب فكرة السفر إلى ألمانيا للعلاج على نفقة الدولة، مشددًا على أن "الغلابة" الذين دافع عنهم في أفلامه أولى منه، وأقنعه أحد الأطباء أن العملية من الممكن إجراؤها في مصر، وهي العملية التي استمرت لساعات بسبب خطأ طبي رفض الاعتراف به الطبيب المعالج لتكون هي النهاية ويتوفى في 23 يونيو من عام 1995 تاركًا خلفه آخر أفلامه "جبر الخواطر" الذي لم يتمكن من إنجازه.