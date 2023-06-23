شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية الجريمة والعقاب على المسرح العائم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية الجريمة والعقاب على المسرح العائم اليوم الجمعة فى تمام الساعة العاشرة مساء، بطولة وتمثيل: عبد الله سعد، نغم صالح، كريم أدريانو، أشعار: محمود البنا، موسيقى: أحمد نبيل ، ديكور: هشام عادل، اضاءة:وليد وريش أزياء: رحمة عمر، ماكياج: روان علاء، إكسسوارات: سهيلة الهواري، دراما حركية: مناضل عنتر، ساعد في الإخراج: هيثم حسن وليلى أحمد ومحمد عراقي وعمرو أشرف، الجريمة والعقاب من تأليف دوستويفيسكي، من إعداد: مارلين كامبل و كيرت كولومبوس، وإخراج عماد علواني.



الجريمة والعقاب

وقال مخرج العرض عماد علواني : مسرحية الجريمة والعقاب تعرض حياة راسكولينكوف الطالب بكلية الحقوق الذي يفصل من الجامعة لأنه لا يملك تكاليف الدراسة، بل يعاني من الفقر والجوع.. وقد قتل المرابية العجوز وسرقها لكنه لم يحتفظ بالمال، لقد قتلها دون أن يعرف السبب ، ويظل راسكولنيكوف في معاناته و عذابه بجرمه .. ولا يجد سبيلا للخلاص من خطيئته و ضميره المعذب سوى الاعتراف .

وتابع : الجديد في هذه التجربة أن العرض يقوم على ثلاث ممثلين يجسدون جميع شخصيات الرواية، و أن الفكرة الرئيسية في المسرحية هي الإغتراب في عالم صار تحكمه المادة و الفوارق الطبقية، هناك العديد من علامات الإستفهام التي تطرحها الرواية إلا أننا نركز في هذه المسرحية على سؤال هل يمكن التضحية بحياة فرد واحد أو عشرة أو مئة في مقابل حياة الآلاف ، هل حقا أن الطبيعة نفسها تصنف البشر لعاديين و استثنائيين أو خارقين.