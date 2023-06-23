محمد رمضان "ع الزيرو" من كواليس تصوير فيلمه الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه مجموعة صور من كواليس تصوير فيلمه الجديد “ع الزيرو”، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهر محمد رمضان في الصور بحلاقة شعر زيرو، معلقًا:" ع الزيرو .. فيلم صيف٢٠٢٣، إنتاج العدل جروب تأليف مدحت العدل إخراج ماندو العدل، ثقة في الله زلزال سينمائي جديد ".

محمد رمضان من كواليس ع الزيرو

يواصل "رمضان" تصوير باقي مشاهده في فيلم "ع الزيرو"، ويشاركه بطولته النجمة نيللي كريم، ومن المقرر أن يطرح خلال الأيام المقبلة بجميع دور العرض السينمائي.

قصة الفيلم:

يناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى إنسانى تشويقى.

محمد رمضان من كواليس ع الزيرو

أبطال الفيلم

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد، وعدد آخر من الفنانين جارٍ الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

مسلسل "جعفر العمدة":

شارك الفنان محمد رمضان في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، والذي حققَّ صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

تدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، إذْ يتزوج جعفر من أربع نساء، وتحوي عروض المسلسل الكثير من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولايعرف إن كان حيًّا أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، إذْ إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20 عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023:

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، وشاركه بطولته الفنانة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج: محمد سامى.

تفاصيل فيلم "هارلي":

عرض للفنان محمد رمضان، أخيرًا فيلم "هارلي" وتدور أحداثه حول مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة.

فيلم"هارلي" من بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، مي كساب، إسماعيل فرغلي، ومنتج منفذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، ومن إخراج محمد سمير.